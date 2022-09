A los 51 años, Thalía está espléndida, se ve y se siente bien. La diva mexicana tiene una vitalidad y un ritmo increíbles, y todo esto se debe a que lleva adelante una rutina saludable en la que la rutina de ejercicios y entrenamiento y la dieta sana son una parte fundamental.

Thalía disfruta de la comida, y para mantener una dieta equilibrada uno de sus ingredientes preferidos es el aguacate. “A mi me encantan los aguacates. Sus recetas y sus grasas buenas me fascinan. Aunque a mí también me gustan así solitos como un snack rapidito”, asegura la estrella. Aquí te contamos cómo es la ensalada de aguacate preferida de Thalía, simple, rápida y fácil para que puedas preparar en tu casa.

Thalía se confiesa fan de los aguacates. Los come en ensaladas o solos, como un snack saludable.

“Los aguacates tienen grasas buenas y casi 20 vitaminas y minerales. Además con su buena fuente de fibra me ayudan a alargar mi digestión y me quedo sin hambre”, confiesa Thalía en un posteo que compartió con sus millones de seguidores en Instagram.

“La grasa no saturada en los aguacates puede actuar como un refuerzo de nutrientes para el sistema inmunológico al ayudar a aumentar la absorción de las vitaminas liposolubles A, D y E. Los aguacates contienen naturalmente 6 gramos de esta buena grasa por porción, lo que los convierte en una fruta única”, aseguran los expertos de Avocados from México, la firma con la que Thalía elaboró un recetario en base a este alimento.

Los aguacates se pueden usar en muchas preparaciones más allá del guacamole. En ensaladas quedan geniales.

Los aguacates son un súper alimento, rico, con muchas propiedades y fácil de preparar. Y no solo puedes utilizarlos en el clásico guacamole, un plato emblema de la gastronomía mexicana. Hay muchas maneras de emplearlos, una de ellas, como hace Thalía, como ingrediente principal en una ensalada.

La grasa no saturada en los aguacates puede actuar como un refuerzo de nutrientes para el sistema inmunológico.

Para preparar la ensalada preferida de Thalía debes combinar el aguacate, al que tienes que cortar en láminas relativamente gruesas y rociar con jugo de limón, con láminas finas de cebolla roja y tomates y la variedad que más te guste de hojas verdes. Puede ser rúcula, lechuga o espinaca. No es necesario grandes condimentos más que un poco de sal y un toque de un buen aceite de oliva y listo! Ya tienes todo para disfrutar de un almuerzo o cena rápido, fácil y saludable.