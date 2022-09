Camilo y Camila Cabello se suman a la bachata con 'Ambulancia'

Camilo está de festejo porque acaba de estrenar en plataformas digitales su tercer álbum, De adentro pa fuera con grandes artistas y una de sus elegidas es su gran amiga latina, Camila Cabello con quién acaba de sacar 'Ambulancia', una canción ligada al estilo bachatero que tanto está hoy de moda entre varios artistas urbanos y que el colombiano conoce muy bien.

'Ambulancia' aún no cuenta con un videoclip oficial pero sí con varias imágenes en secuencia en la que el artista hace diferentes recorridos con una ambulancia de juguete qué ¿Será un juguete de Indigo? Eso no lo sabemos lo que sí, es lo que se presenta allí. Un camino de aspirinetas de color rojo y frases como: / Hace tiempo que no me paro de la cama y no es porque me sienta enfermo/. Pero del otro lado se esconde Camila Cabello quién sorprende al cantar en toda su participación en español al responder lo que le pasa al artista // Es porque las sabanas huelen a ti y mi almohada pregunto qué cuando es que vas a venir, seguido de otra estrofa de la que ellos se jactaron de promocionar en sus redes sociales:

Aquí se lo puede ver a Camilo bailando bachata con la amiga de Evaluna Montaner, Pau Macher y la descripción que decía: "Si ven una ambulancia a un policía... @camilacabello te amo y amo nuestra canción".

A lo que Camila super atenta le respondió subiendo un posteo a su Instagram sumandose a la campaña del single:

"Qué orgullo estoy de ser parte este proyecto con este artistazo y amigo y persona tan bonita, qué honor qué alegría 'De adentro pa fuera' on play starting now, te amo @camilo.

La amistad que ha nacido tiempo atrás

Sucede que cuándo Shawn Mendes y Camila Cabello eran pareja, a él le surgió hacer una colaboración con Camilo y allí se conocieron entre ellos en un encuentro que a su vez estaba Evaluna Montaner.

Camilo hace un año atrás estaba estrenando 'Kesi', una canción en la que luego pensó hacer el remix con Shawn Mendes, con la particularidad que en una parte, cantaba en español.

De adentro pa fuera

Así le puso Camilo a su tercer álbum de estudio que tiene 11 canciones en una de ellas que comparte con Evaluna Montaner llamada 'Aeropuerto'.

Las demás colaboraciones con las que Camilo cuenta en 'De adentro pa fuera'.

- Indigo (presentando la noticia de la beba con Evaluna.

- Pesadilla

- Pegado

- Nasa con Alejandro Sanz

- Naturaleza canción que sacó con Nicki Nicole y que tuvo también su videoclip oficial.

- Alaska con la banda Grupo Firme

- Bebiendo solo con Myke Towers