Olivia Wilde y Harry Styles envueltos en la polémica

El día de ayer se estrenó la película "Don't Worry Darling" en el prestigioso festival de cine de Venecia. Desde que comenzó su rodaje el film ha estado envuelto en diversos conflictos, polémicas y escándalos que salieron a la luz. El día de su presentación oficial en la industria del cine esto no fue diferente. Olivia Wilde, su célebre directora, y Harry Styles, uno de los protagonistas y su pareja, vivieron algunas situaciones un tanto incómodas.

Olivia Wilde y Harry Styles, cada uno llegando por su lado al evento.

Harry y Olivia se conocieron en 2020 y allí fue cuando poco a poco empezó a surgir una chispa, sin embargo, ambos lo mantuvieron en privado. Los conflictos de "Don't Worry Darling" empezaron a surgir y apenas comenzaron las grabaciones para rodar la película en 2020 el reconocido actor Shia LaBeouf, que iba a ser el protagonista, dejó de lado su rol principal. Por esta razón, Styles adquirió dicho papel, debutando en el mundo de la actuación. Según los rumores que han circulado desde hace tiempo, Florence Pugh, la protagonista de la historia se sintió incómoda con tal situación y con el hecho de que Olivia y Harry no respetaban la separación del ámbito laboral con el ámbito amoroso.

En 2021, Wilde terminó su relación sentimental con Jason Sudeskis y al tiempo se cambió de casa para vivir con Styles. La pareja comenzó a mostrar su amor en público en algunas ocasiones, ya sea paseando tomados de la mano, o vacacionando juntos en un yate. Sin embargo, en la jornada de ayer ninguno de los dos expuso una mínima muestra de afecto. No llegaron juntos al evento, no se tomaron de la mano, y tampoco posaron juntos. En todo momento, se mantuvieron fríos entre sí y cuando tuvieron que sacarse fotografías con el elenco no se ubicaron uno al lado del otro.

Cuando la proyección de la película terminó tampoco mostraron cariño hacia el otro y cada uno celebró por su lado. De hecho Harry fue el protagonista de uno de los momentos de la noche, cuando le dio un beso entre risas a su compañero Nick Kroll. Por otro lado, durante la conferencia de prensa la pareja y a su vez el elenco también estuvo bajo un clima que desbordaba tensión e incomodidad.

Harry and Nick Kroll kissing after the Don’t Worry Darling screening.



De hecho hasta se saltearon el protocolo regular por el cual la directora debería haberse ubicado en el medio y al lado las figuras protagonistas. Olivia se sentó en una punta y Harry en la otra, mientras que Florence Pugh no apareció en la rueda de prensa. Estas fueron solo algunas de las escenas polémicas que se vivieron el día de ayer en la ciudad italiana, que dejaron al descubierto la detectable frialdad con la que se trataron todos.