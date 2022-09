Las novelas en las que Gaby Spanic trabajó como extra

Remontándose a los inicios de sus trabajos como actriz, la propia Gaby Spanic contó que las puertas al mundo del espectáculo se le abrieron luego de participar en el certamen de belleza Miss Venezuela. Así mismo, para ingresar en las primeras telenovelas, confesó que lo hizo muy desde abajo y hasta trabajó como extra.

Pocos saben, pero Gaby Spanic, antes de convertirse en la artista de trayectoria internacional que actualmente es, estuvo trabajando como extra en algunas telenovelas. Precisamente, ella misma recordó esa faceta de su vida y sin prejuicios lo contó en varios medios de comunicación. Incluso, hasta contó cuál de ellas marcó su vida tanto en México como en Venezuela.

La estrella admitió que los inicios al mundo del espectáculo, precisamente fueron como extra cuando tenía 18 años: “Mi primera telenovela en México () “La Usurpadora” tiene 25 años, pero realmente inicié (mi carrera) en Venezuela en 1988; tiene 34 años que inicié en este medio”.

Gran revelación: Gaby Spanic empezó muy de abajo

Recientemente, en uno de los medios que la entrevistaron, la propia Gaby Spanic confesó: “Empecé como extra, empecé desde muy abajo…nadie me regaló nada; fue poco a poco (que fui subiendo); me gané mi beca de actuación y bueno, siempre soñé desde niña ser actriz. Empecé con personajes muy pequeños y agradezco a tantos escritores que me dieron la oportunidad”.

Más adelante, en la misma entrevista confesó el nombre de la telenovela donde participó como extra y casi nadie lo recuerda: “Como extra hice “Mundo de Fieras”, “María Celeste” y “La fuerza de los humildes”. También, hice un programa de comedia que se llamó “Cheverísimo”, pero así empecé, piano a piano” fueron sus textuales palabras.

Gaby Spanic confesó que en sus comienzos trabajó como extra

Durante la misma entrevista aprovecharon a preguntarle qué opinaba frente a las comparaciones que le hacían con JLo. Ella, muy contundente, respondió: “Me siento espectacular (de que me comparen); conozco a JLo, es una mujer bellísima, pero bueno…la verdad es que tampoco tengo nada que envidiar” y sonrió.

¿Conocías sus inicios?