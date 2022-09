De Leonardo Di Caprio a las Kardashian, cómo es la fábrica de cookies con caras de famosos

El mundo de los fanáticos de las cookies es enorme en todo el planeta, por eso siempre surgen nuevas propuestas, originales, que puedan cautivar a quienes sienten que ya lo probaron todo. Esto fue lo que logró Funny Face Bakery, la fábrica de cookies con caras de famosos, que tienen opciones de galletas con la cara de Leonardo Di Caprio hasta las de las hermanas Kardashian.

Funny Face Bakery comenzó cuando en abril de 2016 Sarah Silverman transformó su pequeño reducto en East Village, Nueva York en su primera panadería. En agosto de ese mismo año Sarah debutó con las cookies con caras lanzando una versión de los candidatos presidenciales Hillary Clinton, Donald Trump y Bernie Sanders.

La fábrica de galletas artesanal tiene una estética muy instagrameable.

Luego comenzó a convertir caras de personas conocidas en galletas. Así fue como surgió la Portrait Cookie, una galleta de retrato personalizado. Es que además de las cookies con caras de famosos, otro de los plus de Funny Face Bakery es que convierten la cara de una persona, mascota, logotipo u objeto favorito en algo comestible. “Cada galleta está hecha a mano en Nueva York por nuestro talentoso equipo de artistas: se verán tan bien que no querrás comértelas”, aseguran.

Ante el aumento de demanda, Sarah convocó a un equipo de artistas para poder aumentar la producción. En octubre 2019 las cookies de Funny Face Bakery se convirtieron en un éxito entre las celebridades, convirtiéndolas en la primera “Panadería de cultura pop” de Estados Unidos. “¡Qué lindo lugar! Estaba caminando y me encontré con esta panadería. Las caras graciosas de los memes me llamaron la atención y luego entré y me enamoré. ¡Ofrecen los diseños más lindos!”, asegura Ina de Hackensack, NJ.

Las opciones de cookies con caras de celebridades o de memes que ofrece esta tienda en Nueva York son enormes: Marilyn Monroe, Leonardo Di Caprio, Rihanna embarazada, y la lista sigue y sigue. Estas cookies se han convertido en un furor en redes sociales. “Mi foto con Harry Styles en el metro”, escribe una fanática del lugar a punto de comerse una cookie con la cara del cantante. El local también está puesto con una estética muy instagrameable.

“Con Harry Style en el metro”, posteó una de las fans de Funny face bakery.

“Funny Face tiene unas galletas preciosas que son una obra de arte. Todos los diseños se exhiben en estuches tipo joyería por toda la tienda. Y si surge una ocasión especial, vale la pena intentarlo”, asegura Jesse S, un usuario de plataformas de recomendaciones gastronómicas que vive en Jersey City. Pero además tienen galletitas regulares, que también son muy valoradas por los usuarios. La clásica de chips de chocolates es una de las más elogiadas y más pedidas.