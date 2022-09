Cinco bandas musicales internacionales que fueron conocidas por una sola canción

Hay bandas musicales y solistas que triunfaron construyendo un amplio catálogo de obras inolvidables. También hay otras a las que le bastó con una sola canción. Son las denominadas “one hit wonders” (algo así como “estrellas de un solo éxito”), y A-ha y Survivor son algunas de ellas.

1. A-ha: Take on me

A-ha es una banda noruega que nació en 1982 y que, con sus varias idas y vueltas, aún se mantiene en actividad. Con más de una decena de discos de estudio, es una de las agrupaciones más reconocidas de su país, y también a nivel internacional para los amantes del pop rock y la new wave.

Sin embargo, es indudable que a gran escala es conocida solamente por Take on me, el éxito de los 80s que se volvió un clásico casi de manera instantánea.

En esto influyó mucho el videoclip de la canción, el cual es innovador por sus animaciones y caló hondo en los tiempos de esplendor de MTV.

2. Survivor: Eye of the Tiger

También en 1982 apareció la canción que se convertiría en una de las más icónicas de toda la historia del cine. Eye of the Tiger fue compuesta a petición de Sylvester Stallone y pensada para Rocky III.

Para la cuarta entrega de esta saga, Stallone y la banda estadounidense coincidieron y el resultado fue Burning Heart, pero la canción ni se acercó al éxito de su antecesora.

3. 4 Non Blondes: What’s up?

Si se tuviese que armar la banda sonora de la década del 90, esta canción escrita por Linda Perry, vocalista y guitarrista de 4 Non Blondes, sin dudas estaría en los primeros lugares de la misma.

Una de las curiosidades es que la frase que da título a la canción nunca se menciona durante su transcurso. La que sí se pronuncia varias veces es “what’s going on?” (“¿qué está pasando?”).

4. Baha Men: Who let the dogs out?

En el año 2000 y desde las Bahamas llegó esta banda que a nivel global solo pudo hacerse conocida por la canción que se pregunta quién soltó a los perros.

Además de llegar a los primeros puestos de las listas de muchos países, se ganó un pequeño “cameo” en Hombres de Negro 2 de la mano de Frank el Pug.

5. Las Ketchup: Aserejé!

Para muchos aún es imposible descifrar la letra y el sentido de la misma, pero esto no impide que la canción de Las Ketchup transmita su esencia pegadiza y su ritmo de baile.

Apenas esta obra le bastó a este grupo de chicas españolas para vender miles de discos a nivel mundial. Para lo que no alcanzó es para hacerse famosas por otras composiciones. Fotograma del videoclip de Take on me

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿crees que hay otras bandas que merecen formar parte de esta lista?