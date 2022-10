No creerás la mala relación que existe entre Julio Iglesias y su hijo

Los disturbios en el vínculo entre Julio Iglesias y Enrique Iglesias vienen arrastrados en el tiempo puesto que hace 20 años que no tienen relación alguna pero actualmente se conocieron los factores que habrían desencadenado el nulo contacto.

El contacto de Julio con sus hijos durante la niñez

¿Pelea de egos?

Aparentemente a Julio Iglesias no le habría gustado ni un poco el hecho de que su hijo siguiera sus mismos pasos, dedicarse de lleno a la carrera como solista y este fue un factor suficiente para ignorarlo por completo.

Si nos metemos a investigar un poco en los archivos fotográficos se logra ver que las últimas fotos de ellos dos juntos fueron tiempo atrás cuándo su hijo era un adolescente

El punto de la grieta

Sucede que tiempo atrás Enrique Iglesias, en una de las tantas entrevistas que ha dado para Telefé, le contó al periodista Matías Martin el momento preciso en que 'por miedo' a sus 18 años se negó a contarle que había sacado un disco.

"A los seis meses se enteró mi padre... me dijo '¿Qué coño haces?, ¿No sabes lo que estás haciendo? ¿Por qué no me lo haz dicho', expuso.

Luego relató la drástica decisión que tomó frente al choque: "Agarré mis maletas y me marché a Canadá para hacer mi primer disco con el arranqué Enrique Martinez (su apellido real), el Iglesias era muy obvio", cerró.

Actualmente Enrique Iglesias se encuentra volviendo luego de su agitada agenda en Las Vegas donde fue ovacionado por sus fanáticas quienes compartieron un rato íntimo junto a él.