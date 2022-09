El exabrupto de Támara Falcó sobre Enrique Iglesias que dio gracia

Enrique Iglesias es otro del clan Falcó que se ha sumado a respaldar a su hermana, además de haber puesto un poco de humor a la cuestión y así lo ha dejado en claro ella en el ciclo de El Hormiguero dónde trabaja de colaboradora.

"Mi hermano Enrique, en vez de hablar de esto me dijo 'tengo un novio ruso para ti', a lo que le he respondido que estábamos a sábado", comienza relatando de forma irónica.

Luego bromeó con el hecho de que todo se trataba de un chiste de momento: "Luego me ha dicho, no me haz entendido hay muchos rusos que ya se han ido y están en Estados Unidos".

La reflexión de Támara

Luego la entrevista se tornó con un poco más de seriedad en la parte en que Pablo Motos le preguntó si tenía intención de volver a enamorarse pronto a lo que tajante le respondió: "Mi padre era un señor, (hay otros en mi familia que no), pero mira... yo tengo amigos estupendos que nunca le harían daño a una mujer fíjate fíjate cuándo he salido con ese argumento me han salido muchos amigos más. Este es un daño que puede pasar en los dos géneros", expresó.

Carlos Falcó y Támara Falcó.

Si bien tiene un lindo vínculo con su padre, este mantiene un muy bajo perfil y se aleja de todo lo que de 'mediatico' surja. Lo que sí Támara fue parte de Masterchef Celebrity España y en su momento le dedicó un cálido saludo: "Estuviste muy bien. Contigo sube la calidad del programa en elegancia, naturalidad y cómo transmites lo queres", opinó al momento que estaba al aire dicho ciclo que se ha vuelto entre favoritos a nivel global.