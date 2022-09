Todas las novias que tuvo Timothée Chalamet

Timothée Chalamet es conocido por no difundir muchos detalles de su vida privada. A pesar de esto, se sabe que estuvo en pareja con Lily-Rose Depp y Eiza González, y también existen rumores que lo vinculan con otras personalidades del espectáculo.

Si hay un nombre que se destaca en la vida amorosa de Timothée Chalamet, ése es el de Lily-Rose Depp. Esto se debe a que ambos fueron pareja durante unos 2 años y es la novia más estable que se le conoce al actor de Call me by your name y Dune.

Se dice que Chalamet y la hija de Johnny Depp y Vanessa Paradis se conocieron en el marco del rodaje de El rey, la película de Netflix en la que también trabajan Robert Pattinson y Ben Mendelsohn.

Fue allí donde creció el amor entre ambos, el cual —a pesar del perfil bajo de ambos en lo que a romances se refiere— no pudieron ocultar por mucho tiempo.

Estuvieron juntos por apenas un par de años, y en los primeros meses del 2020 el romance llegó a su fin. El encargado de comunicar la ruptura fue el propio Chalamet, quien dijo simplemente que estaba soltero.

Timothée Chalamet: su romance con Eiza González y los rumores con otras mujeres

Durante ese mismo año se lo vio al actor de casi 27 años junto a una mujer famosa más grande que él. Se trata de Eiza González, la mexicana de 32 años que es reconocida por sus trabajos como actriz y cantante.

Llegaron a recorrer juntos distintas ciudades del mundo, como Los Cabos, México, y Los Ángeles, California (Estados Unidos). Incluso se los llegó a fotografiar intercambiando besos.

No obstante, la relación no prosperó y cada uno siguió con lo suyo. Desde entonces, al intérprete no se le conoció ninguna pareja oficial ni estable, aunque sí circularon varios rumores. Timothée Chalamet, uno de los actores del momento.

Ya en el pasado se lo vinculó con Lourdes Leon, la hija de Madonna, y con Saoirse Ronan, su compañera en películas como Lady Bird, Mujercitas y La crónica francesa.

El último de los rumores comenzó a circular hace unos meses y en el se relaciona al neoyorkino con Sarah Talabi, una modelo e influencer con la que se dejó ver en público.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de todos estos detalles vinculados a la vida amorosa de Timothée Chalamet?