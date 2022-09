Mario Cimarro le dedicó unas sentidas palabras a su hija Briana, a un mes de su nacimiento

El actor que pasó a la fama por interpretar a Juan Reyes en ‘Pasión de Gavilanes’ está viviendo la vida que siempre soñó, al ser la pareja de la modelo y periodista eslovaca Bronislava Gregušová y disfrutando del rol de padre. Sí, estamos hablando del mismísimo Mario Cimarro, quien hace menos de un mes se convirtió en padre de Briana, la pequeña bebé que nació el 31 de agosto pasado.

Todo este año, pudimos ver en redes sociales el proceso del embarazo de Broni, hasta el día que la feliz pareja anunció el nacimiento de Briana. Mediante fotografías y un clásico tierno mensaje, tanto Mario como la modelo mostraron las manitos de la bebé, provocando gran ternura entre sus millones de seguidores. En ese entonces, Cimarro escribió: “Briana tú también harás los días brillar....y el corazón del tiempo sin medida, medirse a sí mismo en tu luz. 31 Agosto 2022”.

Desde ese día especial, Mario y Broni se han dedicado a tiempo completo al cuidado de la pequeña del hogar. Es que Briana ha sacado el lado más dulce y tierno de ambos, que los hace avocarse todo el día a su atención. Así, el actor cubano ha compartido los momentos más emotivos junto a su hija en sus redes, como los paseos al lado de la playa, encantado a cada internauta.

Mario Cimarro disfruta de ser el padre de Briana. FOTO: INSTAGRAM @MARIOCIMARRO

En esta ocasión, Mario Cimarro subió imágenes de Briana, a días de cumplir su primer mes de vida. En las fotografías, podemos ver cómo el actor de telenovelas posa junto a Bronislava Gregušová, luciendo los mismos conjuntos floreados que su hija, a quien Cimarro carga en brazos. Además, los fanáticos se conmovieron al leer las tiernas palabras que Mario le dedicó: “En tu primer mes hablaremos de tu nombre. Briana... tiene facilidad de hacer amistades debido a su gran simpatía”.

“Es inquieta, entusiasta, curiosa y observadora. Su fortaleza interior, la perseverancia para conseguir objetivos, la constancia, la voluntad y la seguridad en sí misma la definen como virtuosa, fuerte y noble. Tiene una imagen sofisticada, pero alegre”, agregó Cimarro sobre el nombre de su hija.

Mario Cimarro y su pareja Bronislava Gregušová, sosteniendo a Briana, su primogénita. FOTO: INSTAGRAM @MARIOCIMARRO

“Con una alegría infinita tu papá y mamá celebramos tu primer mes de cumpleaños!… Por cierto, no me hagas caso cuando te hablo ininteligiblemente y en confusos sonidos casi siempre acompañado de una gran sonrisa, lo importante es que me doy cuenta rápido y te comienzo a hablar normalmente!”, finalizó el intérprete de 51 años.