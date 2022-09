El asfixiante estreno de Netflix en tendencia global que te dejará helado

Netflix está levantando la vara con sus estrenos dramáticos y del cuál el público se siente involucrado. A ello se debe a que varias películas y series se encuentran en tendencia de forma global y una de ellas es 'Lou', una producción de Estados Unidos que genera varias emociones vinculadas con el miedo, tensión y desesperación por la carga de sucesos que ocurre en la historia a tratar.

¿Qué lo hace tan interesante?

La historia narra la vida de Lou (Allison Janey), una joven que lleva su cotidianidad de forma tranquila viviendo al noroeste del pacífico que dedica su tiempo a la caza indebida y como aparenta un cierto conflicto con el Sheriff (encabezado por Matt Craven).

Pero ello no es todo puesto que tiene una vecina del cuál no le agrada mucho, quién es Hannah ( Jurnee Smollett) y que a su vez no está sola, si no acompañada por su hijo VEE (Ridley Ashlee Bateman), hasta que un hecho sobrenatural intercede en el camino y aparece el marido 'muerto' de Hannah para arrastrar al hijo y la desesperación empieza a pegar cada vez más fuerte tanto es así que ambas se alían para rastrearlo y así dar con el paradero del pequeño.

Fuente: Imagen / Liane Hentscher

La película se encuentra en el top 1 / 2 a nivel global

Lou está siendo furor en España superando a Athena y Jazzman's blues, otras de las apuestas fuertes en la plataforma de streaming más vista.

La protagonista del film Alisson Janney publicó un posteo frente a la sorpresa de la repercusión que tuvo el estreno: "#1 in 64 países on @Netflix big thanks for watching", rezaba en cuánto a la alegría al ver que ha sido todo un éxito.

Veremos si la buena racha continúa...

¿Aún no la haz visto? Aquí te dejamos el trailer oficial para que vayas entrando en el atrapante thriller:

El elenco lo completan: Logan Marshall Green, Greyston Holl, Tomy Levins, Marci T House, Jaycie Dotin, Daniel Bernhardt, RJ Fetherstonhaugh y Andres Collantes.

Direccion: Anna Foerster.