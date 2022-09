Enrique Iglesias y un polémico momento en uno de sus shows

La euforia, la adrenalina, la emoción son tan sólo algunas sensaciones por las que pasan los fanáticos previo o luego de un show: abrazos, fotos, charlas son factores que se presentan al estar cara a cara con un indolo siempre y cuándo haya un cierto límite pero Enrique Iglesias en las últimas horas ha sido un disparador de aquello a lo que debería ponerle un freno, pues antes de artistas son personas, aún así el artista lo vio como una muestra más de cariño y decidió hacer una recopilación de cada uno de los momentos en Las Vegas.

"Gracias a todos por dos espectáculos increíbles en Las Vegas eifans, son los mejores #AllAboutYou", rezaba en su posteo.

Cola de críticas

Enrique iglesias recibió cientos de comentarios respecto de ese momento puntual en el que varios fanáticos le consultaron cómo se lo tomó su mujer, Anna Kournikova.

Fanáticos enojados

Tales han puesto: Sí esto fuese a una mujer absolutamente no habría respeto // A mí no me importa cuánto amas a una celebridad vos no le tenes que hacer esto a una persona casada, sin vergüenza // Su mujer viendo esto // Me siento mal por lo que su familia tiene que ver // Una falta de respeto a su mujer e hijos. Son algunos que se pueden observar.

¿Se pronunciará Enrique Iglesias frente a esto o bien será regañado por su mujer?.