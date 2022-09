A un día del estreno de "Blonde", así de hermosa luce Ana de Armas

El próximo 28 de septiembre, por fin será el estreno de "Blonde", la película que cuenta la vida de Marilyn Monroe. Esta historia se basa en la novela con el mismo nombre, escrita por Joyce Carol Oates en el año 2000. Ana de Armas, la protagonista y encargada de darle vida a la diva de Hollywood, se prepara ansiosa para que los usuarios de todo el mundo vean la cinta.

Recientemente, la actriz compartió unas fotografías a su cuenta de Instagram y sorprendió con su belleza a todos sus fanáticos. En esta ocasión la intérprete de Marilyn posó para "AnOther" Magazine, una revista internacional de moda y cultura. En las postales que subió lució diferentes outfits de prestigiosas marcas como Louis Vuitton y accesorios de Tiffany & Co.

Ana de Armas para AnOther Magazine.

Para el primer cambio llevó un sweater arremangado en color blanco, escote en V y arriba un vestido negro superpuesto, marcando su cintura, con una abultada falda corta. Asimismo, para agregar un toque más sensual al look agregó unos guantes largos, unas medias negras y un conjunto portaligas del mismo tono del vestido, así como también unos brazaletes de plata y diamantes.

En la misma producción lució un jersey oversize de canalé de lana con cuello redondo. Para darle un toque más elegante usó pendientes colgantes de racismo mixto con diamantes y una pulsera en platino y brillos. A su vez, usó las mismas medias y portaligas en color negro. Por otra parte, otro de los looks fashionistas que llevó fue un body en color nude, con un cierre en el escote y un cuello particular. Además, a este conjunto de cuerpo compacto de viscosa le sumó unas botas de tacón hasta la rodilla y agregó un peculiar accesorio. Una especie de volantes de algodón de ALAÏA, colocadas sobre sus muslos. Asimismo, posó con un un diseño de Loewe, la casa de moda española. Un vestido rosa pálido, con mangas irregulares, de piel moldeada. Ana de Armas acompañó cada look con un maquillaje, peinado y uñas a juego.

Ana de Armas para AnOther Magazine.

La actriz se encuentra en uno de los mejores momentos profesionales de su carrera, a un día del estreno de su última película "Blonde", por eso miles de medios internacionales la contactan. En este caso, las fotografías que subió a sus redes sociales se dieron en el contexto de una sesión de fotos que hizo con la revista de moda AnOther. Todas las postales causaron una revolución en la plataforma. Por esta razón, el posteo recolectó más de un millón de likes.