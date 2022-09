Luciendo un conjunto deportivo, Catherine Fulop presume su perfecta figura

Catherine Fulop, la reconocida actriz venezolana, publica contenido en sus redes sociales todos los días. A veces, postea fotos de sus actividades, realizando ejercicio físico y otras veces sube videos en sus historias para interactuar y comentar cosas con los usuarios. En su cuenta personal de Instagram tiene casi tres millones de seguidores, con los que comparte una relación ida y vuelta, gracias a la dinámica activa de la plataforma.

Catherine Fulop. Imagen de archivo.

Por lo general, Fulop disfruta de empezar sus días en movimiento, por eso dedica las mañanas a hacer deporte. A veces realiza ejercicios con pesas con su entrenador personal, otros días hace clases de yoga y en otras oportunidades realiza largas caminatas. Hoy, antes de comenzar su rutina deportiva, la actriz compartió un video comentando que se siente feliz de que lleguen los días primaverales. Además, mostró a sus sus seguidores su nuevo conjunto deportivo. Una calza larga de reptil, con detalles en color rosa claro y blanco, junto con un top del mismo color.

Asimismo, Catherine contó que estaba atravesando una difícil situación porque hace algunos días murió Ronnie, su peludo de cuatro patas. Por eso, expresó que estos días ha vivido acontecimientos extraños, ya que siente que todavía está junto a ella. "Extraño tanto a Ronnie que todavía lo siento conmigo, el me perseguía a todas partes, venía e iba conmigo", expresó la venezolana con un dejo de melancolía, pero sin opacar su radiante alegría característica.

Además, agregó: "Todo el tiempo estoy sintiendo que está al lado mio, que lo voy a pisar, que tiene que entrar. Me pregunto ¿Dónde está? y recuerdo que no está más, no saben lo que lo extraño.... pero bueno hay que seguir adelante". Catherine tenía una gran conexión con su perro y muchas veces lo mostraba en sus redes. El último tiempo contó que por causa de sus años ya presentaba muchos problemas de salud. Hace 4 días el pequeño animalito falleció así que la actriz publicó un posteo con una foto junto con Ronnie y una extensa despedida con unas palabras de amor.