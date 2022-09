Livia Brito revela los secretos de su dieta para lucir una figura espectacular

Livia Brito, la actriz cubana de 36 años, es famosa por su talento como actriz, por haber participado en exitosas telenovelas mexicanas como "La Desalmada" y "La Piloto". Sin embargo, también es reconocida por su belleza, ya que constantemente publica fotos y videos en su cuenta de Instagram. Recientemente reveló cuáles son los secretos de su dieta saludable para mantener su preciada figura.

La belleza de la actriz en más de una ocasión ha dejado boquiabiertos a sus fanáticos. De hecho, en las diversas imágenes que publica enseñando su físico espectacular, cientos de fanáticos le muestran su cariño incondicional y le escriben halagos. En su cuenta de Instagram, muestra sus abdominales y su cintura marcada, así como también sus piernas tonificadas, por lo que está más que claro que es una amante del ejercicio y de la vida fitness.

Livia Brito. Imagen extraída de Instagram.

Sin embargo, en el último tiempo la actriz tuvo bastantes cambios que la llevaron a tener un nuevo físico. Por esta razón, hace algún tiempo habló con el programa matutino de Televisa "Hoy" y reveló sus más preciados secretos. Livia contó en la entrevista que hace un tiempo atrás cambió su filosofía y se adentró en un nuevo estilo de vida, dejando de lado el consumo de todo tipo de carnes.

Expresó: "Me costó cuatro años poder darme cuenta de algunas realidades que a veces queremos no ver. Yo comía mucha carne, mucho pescado y muchísimo pollo. Pero no me desanimé porque hay muchísimos alimentos que reemplazan la carne y tienen mucha proteína". Desde hace algún tiempo atrás, miles de personas han adoptado una alimentación a base de verduras, legumbres, frutas y cereales. De hecho en 2019 en un informe del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático de la ONU se advirtió que para frenar el calentamiento global era esencial disminuir el consumo de carne.

Desde aquel momento, aumentó la cantidad de personas que decidieron sumarse a esta filosofía de vida, sacando algunos alimentos de su dieta. En el caso de Livia Brito también decidió unirse y aunque desde pequeña consumió todo tipo de carnes, decidió dejarlas de lado. De hecho, en la entrevista contó que fue un largo proceso, pero ahora se encuentra verdaderamente feliz. Asimismo, reveló cuáles son algunas de las comidas que más le gustan: "Hay tacos vegetarianos que son muy ricos, hay queso vegetariano e incluso vegano que no tiene ningún producto de origen animal. Esos tacos son deliciosos y no le piden nada a las carnitas ni a los de suadero, que llevan carne", agregó entre risas.

Livia Brito. Imagen extraída de Instagram.

Asimismo, la actriz expresa constantemente en sus redes sociales de la importancia de llevar una vida saludable. Reconoce que uno de los pilares básicos para nuestro cuerpo es la alimentación, por eso hay que ser conscientes de lo que consumimos. Por esta razón, en muchas de sus fotos reafirma que esto impactará en tu mundo interior, tanto como en el exterior, en el cuerpo y en la mente.