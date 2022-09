Conoce todo sobre la Regla del 80-20, la nueva tendencia en orden del hogar que facilita las tareas

En los últimos años el “interiorismo acertado” ha pisado fuerte, enseñando que se puede aprovechar cada espacio del hogar aplicando algunos trucos a la hora de ordenar. De esta forma, conseguiremos mantener nuestra mente igual de ordenada que nuestra casa. Pues, los objetos esparcidos por doquier pueden ser determinantes en nuestro estado de ánimo y productividad, por lo que evitarlos es fundamental. “Una casa ordenada, es una mente ordenada”, rezan los expertos en el tema como Marietta Vitale.

Existen cientos de métodos para poder afrontar de una manera sencilla la limpieza y el orden del hogar a diario. Desde los tutoriales de la japonesa Marie Kondo hasta la filosofía del Feng Shui, nos ayudan a poner nuestra casa y nuestra mente en orden. En esta ocasión, compartimos de qué se trata la Regla de 80-20, una nueva tendencia que es furor en ornamentación y organización de interiores, haciendo que tal tarea sea mucho más sencilla.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Space Guru es una startup de economía circular enfocada en solucionar problemas de espacio en las grandes ciudades, que trabaja con la regla 80-20. Livia Armani, co-fundadora de la empresa señala lo siguiente: “Estamos acostumbradas a ver los espacios llenos de cosas, y cuando tenemos espacios libres surge la tentación de completarlos cada vez más. Nos convencemos de que aprovechar bien el espacio es llenarlo al máximo”.

Por esto, los especialistas recomiendan crear un hábito de orden que esté acompañado de un método para hacer un uso eficiente del espacio. Aquí entra en juego la regla del 80/20, el criterio en tendencia que pone en práctica una sencilla proporción a la hora de invertir en decoración y ornamentación.

FOTO: SHUTTERSTOCK

Las claves de la regla 80-20

Para empezar, la regla del 80-20 tiene sus orígenes en el Principio de Pareto, el cual describe que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. De acuerdo a Space Guru, el método se puede aplicar a cada rincón y objeto del hogar, desde un cajón hasta un armario completo. Lo importante aquí es organizar todo dejando un 20% de espacio libre mientras se ocupa el 80%. De esta forma, se consigue un orden visual y mental que despeja el panorama del ambiente cotidiano.

Pero, ¿qué sucede si no cuento con tanto espacio en mi hogar? Ante esta pregunta, Space Guru ofrece bauleras o servicios de guardado inteligente que acompañan esta necesidad social que se hace cada vez más imperativa.

Livia Armani, co-fundadora de Space Guru. FOTO: SPACE GURU

“Cada persona tiene una necesidad de acompañar su bienestar partiendo de un uso saludable del espacio en el que habita cotidianamente. Pero en ocasiones esto entra en contradicción con el valor emocional que tienen los objetos. Descartar, ordenar, donar y organizar, son sinónimos de crecer. Es tomar conciencia de las etapas cumplidas y comprender que nuestra historia y nuestro pasado, no está “atada” a los objetos. Quienes confían en Space Gurú no sólo encuentran un modo de ordenar su espacio, sino también de preservar sus afectos porque no necesitan desprenderse de los objetos preciados al instante, sino darse el tiempo para tomar esa decisión sin necesidad de que ese objeto esté ocupando lugar en su casa”, concluye Livia Armani.

Organizar y ordenar los espacios es una actividad atravesada por concepciones de la psicología, por lo tanto no se vincula estrictamente con lo organizativo. Ordenamos “el afuera”, pero también nuestro interior. Cuando el afuera está en orden, nos permite mirar hacia adentro y ver con mayor claridad qué nos pasa en nuestra vida en sus distintos ámbitos y aspectos.