Las dulces imágenes de Ana de Armas cuando era niña

Hoy Ana de Armas es una reconocida actriz de Hollywood, algo con lo que siempre soñó desde que era muy chiquita cuando vivía en su natal Cuba. Ver su recorrido y tomar conciencia de a dónde ha llegado es algo que la emociona profundamente, sobre todo cuando recuerda a esa pequeña niña soñadora.

Es la misma actriz la que se ha encargado de compartir un poco sobre su pasado y ha publicado en su cuenta oficial de Instagram varias fotos de cuando era bebé. Veamos cómo lucía y lo tierna que se veía la artista.

Así se veía Ana de Armas cuando era niña

A principios del 2019 compartió una foto en blanco y negro, donde tendría un año, no más, en la que está acompañada por su mamá. Junto a la imagen escribió: “Cuba, 1989. Mi madre y yo. Gracias por todo lo que me has enseñado, mamá. Gracias por confiar en mí. Te quiero infinito. ¡Feliz día de las madres!”.

En otra imagen que subió, más o menos de la misma época, se la ve a Ana de Armas de niña con su padre Ramón en Santa Cruz Del Norte. Las dos imágenes son muy dulces porque se ve un bebé con mucha luz en los ojos, nariz respingada y con los labios tipo trompita, muy tierna.

También hay una en la que podemos ver a una Ana de Armas ya un poco más grande, de unos tres o cuatro años. En la fotografía se la ve acostada bocabajo, con su cabeza apoyada sobre sus manos y dos grandes moños decorando sus colitas.

Ana de Armas con aproximadamente cuatro años.

Todas las imágenes tienen algo en común y es que lograron derretir el corazón de los seguidores de la actriz, quienes la llenaron de comentarios destacando lo mona que era y lo tierna que se veía. Incluso muchos se animaron a decir que luce exactamente igual y que no ha cambiado su rostro en prácticamente nada.

¿Qué te parecen las fotos Ana de Armas de niña?