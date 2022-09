El día que le prohibieron la entrada a Richard Gere en los Premios Oscar

Richard Gere es uno de los referentes de Hollywood. Un gran actor que ha brillado por su talento y carisma en grandes films como Pretty Woman, Siempre a tu lado, Chicago y Otoño en Nueva York, tan solo por mencionar algunos.

Además de hacer films, Richard Gere también ha comprometido gran parte de su vida a causas sociales y políticas, y a apoyar varias organizaciones benéficas. Incluso en 1987 cofundó La Casa del Tíbet y tiempo después la Fundación Gere, ambas enfocadas en la preservación cultural del Tíbet y del pueblo tibetano.

Es muy apasionado en todo lo que respecta a sus creencias y pensamientos sobre temas críticos y nunca ha tenido miedo de expresarse libremente, incluso si eso le significaba ser cancelado de los Premios Oscar.

¿Por qué le prohibieron la entrada a Richard Gere en los Oscar?

En 1993 Richard Gere fue invitado a presentar el Premio a la Mejor Dirección Artística. Obviamente, al igual que el resto de sus compañeros, tenía un guion que le indicaba qué decir y cuándo hacerlo, pero él decidió abandonar lo que se supone debía reproducir y abordó un tema que lo tenía muy preocupado.

Dio un discurso sobre la ocupación del Tíbet por China y la horrible situación de los derechos humanos que se estaba viviendo.

A partir de ese momento se le prohibió a Richard Gere asistir a las ceremonias de los Premios Oscar, a las cuales no pudo concurrir por alrededor de dos décadas. Incluso algunos se animan a decir que en Hollywood lo cancelaron por completo. ¿La razón? El actor fue expulsado de por vida de China, lo que provocó una prohibición de por vida de las películas del actor en ese país. Esto le trajo muchas complicaciones en su carrera.

Richard Gere siempre ha sido muy aplaudido por todas sus interpretaciones.

"Definitivamente hay películas en las que no puedo estar porque los chinos dirán: 'No con él'", dijo. “Recientemente tuve un episodio en el que alguien dijo que no podía financiar una película conmigo porque molestaría a los chinos”.

Esto para algunos fue un movimiento innecesario por parte del actor, pues piensan que perjudicó su carrera. La realidad es que él pudo continuar actuando y, sobre todo, defendiendo y luchando por lo que realmente siente y cree. Richard Gere jamás lo vio como una mala decisión.

¿Qué opinas del discurso de Richard Gere en los Premios Oscar?