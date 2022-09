Sin mantequilla ni huevo, disfruta de un delicioso bizcocho de chocolate

Las recetas dulces son sin dudas nuestras favoritas al momento de disfrutar de las meriendas o desayunos los fines de semana. Y, estos momentos, son aún más especiales si además lo que estamos disfrutando tiene un delicioso sabor casero. Por eso mismo, hoy te enseñaremos una receta súper fácil de bizcocho de chocolate.

Este bizcocho en particular te resultará muy liviano ya que nuestra receta no incorpora ni huevos ni mantequilla. De esta manera obtendremos una preparación más fresca y húmeda pero que aún así no se sentirá ni tan densa ni tan pesada. Te recomendamos que combines este delicioso bizcocho con tu mermelada o crema favorita.

Bizcocho

Ph: Shutterstock

Ingredientes:

200 gr de harina

250 gr de azúcar

75 gr. cacao puro sin azúcar

1 sobre levadura

1/2 l de leche

40 ml de aceite de oliva

Bizcocho

Ph: Archivo

Procedimiento:

Para comenzar, primero precalienta el horno a 180 grados y enmanteca y enharina un molde. Déjalo a un costado para el final de la preparación.

Luego, en un bowl, mezcla los ingredientes secos. Mezcla la harina, el azúcar, el cacao y la levadura.

Luego añade la leche y el aceite y mezcla bien hasta conseguir una masa homogénea.

Vierte la masa en el molde y pon el molde en el horno por 30 minutos. Para saber si está listo, simplemente inserta un cuchillo en el bizcocho y si sale limpio, ya está listo.

Si deseas que el bizcocho esté más húmedo, simplemente tienes que sacarlo antes del horno. Aguarda hasta que esté bien frío antes de desmoldarlo. Procura combinarlo con lo que más te guste. Puedes batir un poco de crema hasta el punto chantilly y usarla para decorar la torta. También, puedes combinarlas con algunas frutas.