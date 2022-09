Los tristes episodios que vivió Rashel Díaz en Telemundo

La exitosa presentadora y empresaria Rashel Díaz abrió su corazón y no se guardó nada. Tras una conversación con sus seguidores a través de su cuenta en Instagram, reveló detalles de su vida y de los tristes episodios que vivió en Telemundo durante los últimos meses.

Aunque en estos momentos la cubana se encuentra disfrutando de una vida distinta a la de los sets de televisión, contó cómo habían sido sus últimos tristes momentos cuando todavía trabajaba para la famosa cadena. Durante una transmisión en vivo —a través de las redes sociales—, decidió explicar el motivo por el cual se fue de allí y qué sucedía detrás de las cámaras.

Agobiada y agotada: Rashel Díaz lloraba en Telemundo

Lo primero que expresó la conductora tras sus últimos días en Telemundo fue: “Yo ya quería irme, yo ya no quería seguir haciendo lo mismo, llevaba 13 años en un programa matutino donde no era dueña de mi tiempo, donde ya me sentía agobiada, agotada, llevaba 13 años haciendo un programa que me conocía hasta con los ojos cerrados… Yo aunque ustedes no lo crean, llegaba y lloraba en las mañanas”.

Asimismo, también aseguró que en ese momento sentía que su ciclo ya había terminado. Mientras existían otras personas que indicaban que la empresa era la que quería prescindir de su trabajo, ella manifestó que la decisión fue suya porque ya estaba muy agobiada.

En busca de cambios: Telemundo no le daba nuevas oportunidades

A esos tristes episodios vividos en los últimos días en Telemundo, a Rashel Díaz se le sumaron los momentos oscuros que había sufrió a lo largo de su vida como, por ejemplo, sus dos divorcios:

“A mí me daba pena hablar de dos divorcios, dos veces que no funcionó el amor, dos separaciones, hijos de padres diferentes, en un momento determinado a mí me avergonzaba eso, me sentía vacía aunque tenía aparentemente todo”, confesó.

Vale recordar que hace un tiempo Rashel Díaz había hablado con Mandy Fridmann y ya había contado todo sobre su salida de Telemundo y en los detalles confesó que nadie la ayudó en nada:

“Llegó un momento, en la última vez que yo firmé el contrato, eran 3 años más, y yo le dije a mi esposo: ‘siento que ya es el momento de un cambio, vamos a prepararnos económicamente, porque si es ese mismo programa, yo no quisiera hacerlo’”. Rashel Díaz conversando con sus seguidores y contándoles su salida de Telemundo.

En la misma línea, confesó que hacía tiempo que no le estaban dando la oportunidad de cambiar y evolucionar. Por ello la angustia que vivía se manifestaba cada mañana, agotada y sin parar de llorar:

“Hubo un momento con tanto cambio, que era yo como el icono de la mañana, y no me movían para otro lado, y sentía como que estaba estancada, y sí me llama la atención hacer otras cosas, seguir creciendo, y ahí no había la oportunidad, aunque aparentemente, y como se vio en el resultado, Telemundo y yo estábamos en la misma página: ellos no querían darme otra oportunidad, no era el momento, no era la situación, y yo también quería irme…”.

La decisión de Rashel Díaz estuvo apoyada por su esposo y manager, y por suerte la conductora se tomó todo con tranquilidad para seguir con su camino y hoy se encuentra feliz con nuevos proyectos.

¿Cómo la recuerdas a Rashel Díaz cuando estaba en Telemundo?