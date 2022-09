El día que Livia Brito recibió maltratos en Televisa

Livia Brito ha participado en cientos de telenovelas y es una de las estrellas más conocidas dentro de la televisión mexicana. Por esta razón, su vida, sus actividades y sus eventos están rodeados de glamour y reflectores. Desde hace algunos años, gracias a su gran talento, comenzó a protagonizar distintas novelas de Televisa, por lo que ganó gran cariño por parte del público. En 2021 participó en el éxito de "La Desalmada" y este año trabajó en "Mujer de nadie".

Sin embargo, a lo largo de su carrera no todo fue perfecto. Resulta que cuando Livia comenzó a introducirse en el mundo de las telenovelas,en algunas ocasiones pasó por experiencias incómodas. Recientemente, la cubana se refirió a este tema en Pinky Promise, un programa de Internet, por lo que tras sus declaraciones confirmó que no todo es color de rosa en la vida de las personalidades públicas.

Livia Brito y José Ron, en "La Desalmada". Imagen de archivo.

Después de haber terminado la carrera de administración de empresas, Brito estudió en el Centro de Educación Artística de Televisa. Tiempo después, comenzó a participar en programas de televisión, en donde tuvo que pagar derecho de piso. Por aquel momento enfrentó algunas dificultades dentro de su trabajo, como por ejemplo el hecho de llorar en escena, por lo que tuvo que poner su mayor esfuerzo para poder lograrlo. Asimismo, la artista contó que se quedaba hasta las cuatro de la mañana practicando y repasando las escenas muchísimas veces. Pero, cuando llegaba el momento de hacer la secuencia frente a las cámaras no se le caían las lágrimas. Por esta razón, en su casa lloraba por el estrés y la frustración.

Livia Brito. Imagen de archivo.

Asimismo, Livia contó algunos maltratos que sufrió: "Me hicieron pagar derecho de piso. Me acuerdo que tenía una escena de traje de baño y el floor manager era en ese momento una mujer, me acuerdo perfectamente y lo digo aquí públicamente. Te pasaste. Ella vendía cosas, bufandas, gorros y no se qué tanta cosa, pero yo no tenía dinero ni siquiera para comer, entonces como yo no le compraba cosas, grababa escenas durante todo el día". Además, agregó que un día llegó a las 7 de la mañana y recién pudo comer a las 9 de la noche, cuando terminó la grabación.

Por otro lado, la actriz cubana comentó que con el pasar de los años, pudo mejorar en lo que respecta a los episodios de estrés. Al día de hoy estudia las escenas pero no aprende absolutamente todos los diálogos de memoria, porque usa un apuntador, un aparato que se coloca en la oreja por el cual le van dictando las lineas. Utilizar esta técnica, le sirvió para mejorar su desarrollo profesional y disminuir la ansiedad en su trabajo, por lo que en las últimas telenovelas se ha podido desenvolver de la mejor manera. Gracias a esto en sus últimos trabajos ha logrado destacar por su talento y dedicación, así como también por su belleza. Por esta razón, se ha convertido en una de las actrices latinoamericanas más exitosas.