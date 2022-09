De qué estuvo trabajando Karyme Lozano todos estos años

La actriz mexicana Karyme Lozano comenzó su carrera en el mundo de las telenovelas en la década de los noventa. Rápidamente se ganó un lugar en el corazón de los televidentes, posicionándose como una de las figuras más queridas de la televisión.

Desde que comenzó su carrera la protagonista de Soñar no cuesta nada nunca puso un freno, hasta que en el 2009 un gran golpe azotó su vida cambiando todo por completo y el cual la llevó a replantearse su presente y futuro profesional.

¿Qué ha sido de la vida de Karyme Lozano?

En el 2009 falleció el papá de Karyme Lozano y esta tragedia familiar la llevó a ponerle un freno a su carrera. En ese momento se refugió en la religión católica, lo que la hizo comenzar a cuestionarse ciertos papeles que había interpretado hasta el momento.

Alejada de la televisión conoció a Michael Domingo, un hombre creyente con el que se casó unos años después y formó una hermosa familia a la que ha estado completamente dedicada todos estos años cuidando a su hija Ángela Iturrioz, producto de la relación que tuvo con Aitor Iturrioz, y los dos pequeños niños que adoptaron junto a su marido: Mateo y Ana Lucía.

En el 2012 hizo una pequeña aparición en la telenovela El talismán y dos años más tarde protagonizó Quiero amarte. Después volvió a tomarse otra pausa en su carrera… hasta ahora.

Nueve años después, vuelve a la televisión de la mano de Macarena García, Diego Klein, Isidora Vives, Andrés Baiday Arturo Peniche, en Mi secreto.

"Me doy cuenta de que como la última telenovela que hice fue hace nueve años, muchos jóvenes no me conocen y con esta novela lo harán", afirmó la actriz.

Karyme Lozano, de 44 años, asegura que Mi secreto es una historia que va a atrapar a todo tipo de público, pues ofrece relatos para todas las generaciones, algo que la hace súper entretenida y diferente a lo que solemos ver.

La telenovela ya se puede ver en el Canal de las Estrellas de lunes a viernes, y sino a través de la página oficial de Las Estrellas

