Victoria Ruffo reveló un secreto inimaginable de Corona de Lágrimas 2

La reconocida actriz mexicana, Victoria Ruffo, estuvo conversando recientemente con el medio TVyNovelas donde contó detalles sobre su regreso a la pantalla con la telenovela Corona de lágrimas 2. Tras conocer que uno de sus talentos más preciados es su manera de llorar, nos enteramos que también reveló un secreto inimaginable. Te lo contamos a continuación.

Comenzó hablando en la entrevista sobre el nuevo proyecto Corona de Lágrimas 2, el cual se estrenó este segundo semestre del 2022 luego de 10 años de su primera entrega: “Yo lo veo como una continuación de su vida, de lo que le pasó en estos diez años, de lo que pasó con su familia, viene mi nieta Larita Campos, que es una estupenda actriz, estupenda niña y estupenda compañera”.

Luego, cuando llegó el momento de hablar sobre su carrera profesional, aseguró que se ha dedicado a realizar varias telenovelas, incluso está convencida de que se la ha pasado trabajando toda su vida bajo un único papel:

“Haciendo cuenta, he hecho varias telenovelas, hice una obra de teatro que duró dos años, también me fui de gira, básicamente lo que hecho es trabajar”, dijo y agregó: “Claro que estoy con mis hijos, con mi marido, en familia, siempre hemos tratado, más o menos, de compaginar las cosas con el trabajo de mi marido, con el mío, con los estudios de los niños. José Eduardo, ahorita, ya voló también, es muy independiente y anda con su carrera”.

Llorar no es para cualquiera: un secreto inimaginable

Durante el mismo dialogo, cuando le preguntaron a Victoria Ruffo cuál consideraba que era su mejor talento, respondió que era llorar y aseguró que el mismo título de la novela lo indicaba, haciendo referencia a Corona de Lágrimas 2:

“Ella es una mujer que vive para sus hijos, que vive para sus amigos, que sufre por ellos, que quiere ayudarlos, que siempre está pendiente de todo el mundo y que vive momentos felices, pero también momentos amargos. Ella disfruta mucho estar con sus hijos, los ama, los adora y ahora le vienen ciertas tristezas, pero va a estar muy bien”.

Aunque muchos crean que para ella “llorar” es algo que le sale naturalmente, ha confesado que son momentos muy agotadores: “Emocionalmente, porque yo sí echo mano de muchas cosas de mi vida, tanto que me han pasado, como las que no han pasado, y pueden llegar a pasar..."

En la misma línea confesó su gran secreto: "Entonces, emocionalmente me desgasto muchísimo, por eso digo que en la vida personal no lloro, o sea, yo creo que es por eso, porque vengo a llorar en todas las novelas todo lo que no lloro en la vida real lo voy como almacenando, de alguna manera y a la hora de trabajar saco todo ese botecito que traigo lleno y lo aplico en mi trabajo”. Llorar no es para cualquiera, el gran secreto que tiene Victoria Ruffo en Corona de Lágrimas 2

Aunque la actriz se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida, completa y con ganas de seguir haciendo producciones, ahora siente que está más paciente y sensible ante todo. Por eso quizás muchos de sus fans no se lo esperaban cuando la actriz confesó que su gran secreto ahora en Corona de Lágrimas 2 es que nada de lo que tiene que conseguir con el personaje le pasa desapercibido.

A ti, ¿qué es lo que más te gusta de Victoria Ruffo?