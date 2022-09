Qué actores de After fueron reemplazados durante la saga

Muchos de los fanáticos de After consideran que la saga quedó partida a la mitad debido a los numerosos cambios de actores que tuvieron lugar entre la segunda y la tercera película. Shane Paul McGhie, Selma Blair, Candice King y Max Ragone son los artistas que fueron reemplazados.

1. Shane Paul McGhie por Chance Perdomo

Con el reciente estreno de After: amor infinito, la saga de películas que adapta las novelas de Anna Todd llega a su fin con el mérito de haber mantenido a los 2 artistas que la protagonizan: Josephine Langford en el rol de Tessa Young y Hero Fiennes Tiffin en el de Hardin Scott.

Lo mismo no se puede decir de varios actores secundarios, como es el caso de Shane Paul McGhie. El intérprete estadounidense que le dio vida a Landon Gibson fue reemplazado por Chance Perdomo.

Al parecer los cambios de planes que generó la pandemia por el covid-19 hicieron que la agenda de Shane y de los productores se vuelva incompatible, y por eso el reemplazo.

2. Selma Blair por Mira Sorvino

Para el 2019, año en el que se estrenó After: Aquí empieza todo, el mundo ya conocía que Selma Blair padece de esclerosis múltiple. Así y todo, la actriz de 50 años logró seguir trabajando y se hizo cargo del rol de Carol Young en las 2 primeras entregas de la saga.

Al parecer, su reemplazo por Mira Sorvino estaría vinculado a sus problemas de salud.

3. Candice King por Arielle Kebbel

El de Candice King, Kimberly en After, es uno de los casos de los que menos detalles se conoce. El hecho de que haya quedado embarazada de su segundo hijo tras After: en mil pedazos llevó a que muchos piensen que esta fue la causa que produjo su reemplazó por Arielle Kebbel.

4. Charlie Weber por Stephen Moyer

En la segunda entrega de la saga Charlie Weber (How to Get Away with Murder) fue el elegido para personificar a Christian Vance. Josephine Langford y Hero Fiennes Tiffin, los protagonistas de After

En las últimas 2 películas quien lo reemplazó fue Stephen Moyer, famoso por su participación en la serie True Blood. Aunque no está confirmado, se trataría de otro de los cambios que los productores decidieron realizar ante los problemas de agendas.

Teniendo en cuenta todo lo mencionado, ¿eres de los que piensan que estos cambios afectaron para mal la saga de After? ¿O estás de acuerdo con la incorporación de los nuevos artistas?