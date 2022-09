Las nuevas fotos de Romina Malaspina que se llevaron todas las miradas

Como ya es costumbre, Romina Malaspina se llevó todas las miradas con el atractivo contenido que compartió en su cuenta de Instagram. La ex conductora de Canal 26 es una verdadera especialista a la hora de llamar la atención y no hay quien la pase por alto cuando da señales de vida en la web.

Se hizo conocida en 2015 por participar en Gran Hermano, el reality que muy pronto regresará a Telefe y muestra la convivencia de un grupo de personas en una casa las 24 horas del día. Sin embargo, su verdadero salto a la fama fue gracias al gran revuelo que ocasionaron sus vestimentas en la pantalla chica en el 2020.

En ese entonces, no hubo quien no hablara de ella y a pesar de tener un prometedor futuro delante de las cámaras, Malaspina optó por dar un paso al costado, dedicarse a la música, a las criptomonedas y a recorrer el mundo.

Romina Malaspina

En la virtualidad es una de las figuras argentinas más activa y diariamente sorprende con lo que comparte. Ahora, subió nuevas fotos que se llevaron todas las miradas y cosecharon varios elogios.

"Hi. I'm back Argentina (en español: Hola, estoy de vuelta Argentina)", redactó. Los internautas no demoraron en aparecer. "Rompiéndola un poquito", "Amo este look", "Qué hermosa", "Un bombón", "Estupenda Romi", "Un ángel celestial de la primavera" y "Perfecta", son algunos de los mensajes que le dejaron en la publicación.

