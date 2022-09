La brillante parodia de "House of the Dragon" protagonizada por las Kardashian

El día de ayer, la familia Kardashian-Jenner tomó el protagonismo de "The Late Late Show with James Corden". Este es uno de los programas de entrevistas más divertidos de la televisión estadounidense, gracias al encanto y la calidez del conductor. En el último episodio del show mostraron una parodia de "House of the Dragon" en donde actuaba Kim Kardashian, Kris y Kylie Jenner y el mismísimo James Corden.

Las Kardashian- Jenner. Imagen extraída de Star+

¿De qué se trata House of the Dragon? Es una serie de fantasía, drama y acción inspirada en los eventos que sucedieron 200 años antes de la historia de Game of Thrones. El nuevo programa estrenó su primer capítulo en agosto y todas las semanas lanza un episodio. Por esto, se encuentra en el centro de la discusión, ya que los fanáticos están muy emocionados. Por otro lado, a James Corden se le ocurrió hacer una parodia de la serie y eligió al clan Kardashian- Jenner para participar en la historia.

James Corden. Imagen extraída de Amazon.com

La trama de la parodia cuenta: "Las dos familias más poderosas de la televisión, los Kardashians y los Targaryen de "House of the Dragon" de HBO, se unen para hacer "The Targashians". Asimismo, la trama cuenta como se desarrolla una mortal batalla política por Poniente, el continente más occidental dentro de la ficción.

Con un tono de humor y picardía, Kim Kardashian tomó el protagonismo del programa con un papel inspirado en Daemon Targaryen, mientras que James Corden interpretó a su hermano, el rey Keith. Asimismo, en algunas partes apareció Kris Jenner, como la madre de los hermanos, intentando resolver los conflictos que se presentaron. Al final de la historia Kylie Jenner también participó y agregó su estilo personal.

El clan de figuras multimillonarias participó en esta divertida parodia para promocionar el lanzamiento de la nueva temporada de su reality "The Kardashians". Resulta que el día de hoy se estrena una nueva y renovada etapa de la familia, en la plataforma Hulu. Por lo tanto, decidieron promocionarlo de forma diferente y participaron en la parodia.