Shakira y la condición que puso para trabajar en una película de Disney

Ya muchos saben que Shakira aportó su voz para Zootopia, la película de Disney estrenada en 2016. Lo que pocos conocen es que la artista colombiana estuvo muy involucrada en la realización del film y que hasta fue determinante en la construcción de Gazelle, su personaje.

No es la primera vez que Disney cuenta con la participación de un famoso cantante en una de sus películas: ya lo había hecho Ricky Martin en los años 90 cuando aportó su voz para la versión latina de Hércules.

En el 2016 fue el turno de Shakira, quien no contó con un papel tan protagónico como el del puertorriqueño, pero aun así logró destacarse con su voz y canto.

En Zootopia Shakira da vida a Gazelle, una cantante y superestrella del mundo antropomórfico en el que se dan las aventuras del zorro Nick Wilde y la coneja Judy Hopps.

Además de algunas breves apariciones, la ex de Gerard Piqué tiene a su cargo la interpretación de “Try everything”, el tema principal de la película.

Shakira y la opinión que fue clave para el personaje de Gazelle

Una de las mayores curiosidades que presenta Zootopia es que el personaje de Gazelle fue construido a imagen y semejanza de Shakira. Por esto mismo los responsables de Disney tuvieron en cuenta la opinión de la intérprete de éxitos como "La tortura" y "Waka Waka".

Al mostrarle una primera versión de la cantante animada, Shakira no se mostró defraudada pero sí consideró que a la misma le faltaba algo. Y cuando los realizadores de la película le pidieron una devolución, la colombiana dijo que Gazelle debería llevar “más caderas”.

“Queríamos hacer que Gazelle, el personaje al que interpreto, fuera un poco más similar a mí”, recordó en una ocasión Shakira. Luego dijo que cuando le preguntaron qué tenían que hacer, ella respondió inmediatamente que deberían ponerle “más carne en los huesos”. Shakira en el videoclip de la canción de Zootopia

La sugerencia de la artista fue escuchada y Gazelle terminó teniendo una imagen más similar a la de ella. Tal es así que la propia Shakira confesó que se sintió muy identificada con el personaje al que le puso la voz.

¿Qué opinas? ¿Estabas al tanto de esta historia vinculada a la participación de Shakira en Zootopia, el film animado de Disney?