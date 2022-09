Joaquín Sabina reveló sus más oscuros secretos en 'Sinténdolo mucho', su nuevo documental biográfico

Joaquín Ramón Martínez Sabina es uno de los artistas españoles que se hizo desde abajo y que, actualmente, es considerado como uno de los mejores. El poeta, cantautor, guitarrista y pintor comenzó cantando en trenes, restaurantes y cafés. ¡Hasta le cantó al mismísimo George Harrison! Poco a poco, y tras el lanzamiento de sus primeros álbumes, Sabina se fue posicionando en lo alto de las listas de éxitos, llegando así a tener una discografía con 17 discos de estudio, siete en directo y decenas de dúos con otros artistas.

JOAQUÍN SABINA PRESENTÓ SU DOCUMENTAL BIOGRÁFICO EN EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN. FOTO: ARCHIVO

Sin duda, Sabina es un artista con todas las letras, que supo relatar con una suspicacia en canciones cada aspecto de su vida, así como algunas historias de ficción. Su hoja de vida es inimaginable. Pasó de ser un niño que soñaba hacer música con una banda de rock a ser el gran “maestro” y “profeta del vicio”. Imagina que el propio Joaquín te cuente cada una de sus increíbles anécdotas, que deben ser millones. Pues, esto será posible mediante el estreno de un documental biográfico del músico, que lleva el nombre de “Sintiéndolo mucho”.

El pasado sábado 17 de septiembre, el director de cine Fernando León de Aranoa presentó dicho documental en el Festival de Cine de San Sebastián. Se trata de una cartografía abierta de Joaquín Sabina que abarca 13 años en la vida del cantante, con su particular sentido del humor como esencia del relato. Durante la presentación, el propio intérprete de "Y sin embargo te quiero" ha revelado algunos detalles de la cinta que se estrenará posteriormente en las salas de cine.

En principio, Sabina contó que le confió a su amigo íntimo León de Aranoa la grabación del documental desde lo más particular y privado de su vida. "Lo primero que hice fue decirle que no necesitaba llave para entrar a ningún sitio. Resumiendo en mal español: que me pillara cagando. Y eso lo ha hecho así", expresó entre risas Sabina en la rueda de prensa. Asimismo el cantante continuó: “No es un documental a mayor gloria de un artista, sino que es un trozo de vida de un cantante".

En el largometraje se puede ver a un Joaquín Sabina muy abierto charlando acerca de sus influencias en la música, la relación con las drogas a lo largo de su vida y cómo fue el proceso creativo de sus mayores éxitos. Mientras, se pueden apreciar las imágenes que toma León de Aranoa del músico preparándose las horas previas a un concierto o caminando por las calles de Madrid.

“Lo del sexo, drogas y rock and roll duró hasta los 50 años. No está mal, ¿eh?”, se escucha decir al cantante luego de reconocer que sin la cocaína no habría compuesto “19 días y 500 noches”, uno de sus álbumes más populares. Además, el artista se animó a develar el misterio detrás de algunas de sus canciones. En el caso de la ya mencionada "19 días y 500 noches", Sabina aseguró que se trata de una historia de un desamor que compuso "después de tres días sin dormir y con mucha cocaína encima".

Por otra parte, el músico dijo que no se sentía tan cómodo con la vejez, afirmando que cree haber pasado "de la adolescencia a la vejez sin tocar la madurez”.