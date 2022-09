Entérate el ingenioso método de Taylor Swift al anunciar los tracks de Midnights

Taylor Swift una vez más elige marcar la diferencia del resto y así fue cómo llevó a cabo la divertida manera en que anunció, Midnights, su nuevo álbum.

La artista decidió aferrarse a las redes sociales, más precisamente a Tiktok en la que fue diciendo cuáles eran las nuevas canciones al girar un bolillero e ir 'cantando los nombres'.

Recordemos que en la última entrega de los Mtv Video Music Awards.ella anunció la llegada de 'Midnights' con canciones que también fueron parte de su primer disco y del que ha tenido problemas por el juicio con la discografícade Scooter Braun, Machine Records.

La divertida presentación

Taylor aparece en el video con remera negra y por arriba un sacon naranja sentada mientras que de su lado izquierdo tiene un bolillero con un montón de números. Lo ingenioso es que juega a ser una presentadora de las de juegos que lleva el nombre 'Midnights Mayhem with me', mientras que de fondo suena una canción estilo jazz.

"Soy yo, hola se que les he dejado un montón de pistas diciendoles por medio de historias que iba a estar acá brindadoles información pues por eso estoy acá para que juntos lo resolvamos. Bienvenidos a 'Midnights Mayhem With me', mientras que de fondo se muestra una placa de la presentación.

"Voy a estar usando esto (señala el bolillero), el aparato tecnológico para terminar de decidir cuáles son los tracks que voy a estarcdevelando. En este jaula hay 13 pelotas de ping pong pues entonces pasemos a mostrar, comentó mientras se hacía la chistosa.

"Track 13 se llama 'Mastermind', cerró.

El Backstage del disco que dejó espiar

Ultimamente Taylor Swift ha estado muy activa puesto que 'Midnights' saldrá oficialmente el 21 de octubre y mientras tanto en su red social de Instagram de más de 224 millones de seguidores comparte el procedimiento de este nuevo lanzamiento que la tiene super entusiasmada, mientras que espera lanzó uno de los posteos anunciando que su nuevo album tendrá 4 nuevas portadas de edición especial tanto en vinilo como en cd coleccionable.

Las 4 tapas edicion especial (septiembre)

Eso no es todo puesto que también se dedicó a mostrar el backstage, la pre producción del disco y se dejó espiar un poco en uno de los posteos / reel que ya cosecha más de 1.7 millones de likes. Allí se la ve cantando al micrófono con un antipop produciendo su música y hasta tomando un vino con su equipo técnico.

Otro premio alzado

Taylor Swift asistió a la gala de Songwriter awards dónde ganó en la terna a Mejor compositor de la década, el premio se lo otorgó la Asociación Internacional de Compositores de Nashville.

"Para mí esta noche se siente rebosante de una genuina camaradería entre un grupo de personas a las que les encanta hacer cosas que aman el oficio. Que vive para ese raro y puro momento cuando una nube mágica flota justo frente a ti en forma de una idea de canción, y todo lo que tiene que hacer es agarrarla. Luego dale forma como a la arcilla. Pódala como un jardín. Y luego desea a cada estrella fugaz o reza a cualquier poder en el que creas para que encuentre su camino hacia el mundo y haga que alguien se sienta visto,comprendido, se sienta unido a su dolor, angustia o alegría solo por un momento", comenzó diciendo acerca de ir detrás de los sueños con mucha pasión.

"Este premio celebra a mi familia, mis co escritores y mi equipo. A mis amigos y más acérrimos fans y mis más acérrimos detractores, a todos los que entraron en mi vida o la abandonaron. Porque cuando se trata de mi composición y mi vida, son lo mismo", cerró su discurso.

Automaticamente los fanáticos 'Swifties' se pronunciaron en Twitter para citar cada una de las frases de la artista como tenemos como ejemplo a @mundoswiftt.

"Una buena canción se queda contigo, incluso cuando los sentimientos y las personas se han ido"



"Una buena canción se queda contigo, incluso cuando los sentimientos y las personas se han ido".