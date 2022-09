Tras triunfar en la actuación, Brad Pitt pasa de galán de Hollywood a debutar como escultor

Brad Pitt, el actor y productor estadounidense, es un icono en el mundo del cine. Sin embargo, la leyenda decidió expandir sus horizontes y dedicarse a las exposiciones de arte. Por esta razón, de manera repentina y para sorpresa de todos, el día de ayer presentó su primera obra en Sarah Hildén Art Museum, una galería de arte en Támpere, una ciudad de Finlandia.

Brad Pitt. Imagen de archivo.

Hace algunos meses, Brad Pitt hizo algunas declaraciones, en la revista masculina GQ, que causaron asombro en la mayoría de los lectores. El actor de 58 años, expresó que sentía que estaba llegando al final de su carrera. "Desde hace un tiempo, me veo ya en mi última etapa", declaró la estrella al magazine estadounidense y por esto protagonizó cientos de titulares al rededor del mundo. A esta altura, el artista cuenta con una carrera laboral de 30 años llenos de triunfos y éxitos.

Sin embargo, hace un tiempo comenzó a replantearse su vida y por eso reflexionó al respecto. En aquella entrevista confesó que en la actualidad tres de sus grandes pasiones estaban abocadas a la producción, la música y la escultura. Por esta razón y con mucha sorpresa, ayer exhibió algunas de las piezas que venía preparando desde hace tiempo, en una galería de arte finlandesa.

Nick Cave, Thomas Houseago y Brad Pitt presentando la nueva exposición de arte. Imagen extraída de: El País.

En esta oportunidad Brad Pitt, debutó como escultor en una exposición con Nick Cave, el músico australiano, y Thomas Houseago, el artista británico. Durante mucho tiempo, el museo mantuvo en secreto la participación del actor de Hollywood, por esto las personas y medios locales quedaron boquiabiertos cuando se enteraron de la noticia.

La exposición

Resulta que Brad, Nick y Thomas, se presentaron ayer para la inauguración de la exposición conjunta. Por supuesto, los medios finlandeses estuvieron presentes, así que la leyenda de cine habló sobre su nueva obra y relató que el arte se basa en la honestidad frente a la vida. Asimismo, reflexionó sobre el hecho de fracasar en las relaciones humanas. Por eso expresó a YLE: "He hecho un inventario radical de mí mismo, he pensado en el daño que he hecho a los demás y en los momentos en los que me he equivocado".

Nick Cave, Thomas Houseago y Brad Pitt presentando la nueva exposición de arte. Imagen extraída de: El País.

Pitt presentó un total de nueve esculturas, entre las que se encuentran un ataúd de bronce con rostros, manos y pies que intentan atravesar las paredes. Asimismo, también expuso la primera pieza que realizó titulada como House A Go Go, en honor a su amigo Thomas, el escultor inglés con quien comparte la exposición. Se trata de una casa de tan solo 46 centímetros de altura, fabricada con corteza de árbol y unida rudimentariamente con cinta adhesiva. Además, otra de las figuras que presentó fue una escultura de yeso colgando de la pared, haciendo alusión a un tiroteo entre ocho figuras.