Lali Espósito respondió a las críticas hacia Chanel

Lali Espósito se siente libre de responder lo que sea y así lo hace notar en cada pregunta que le hacen los diferentes periodistas.

Una mujer de armas tomar que siempre se ha expresado frente a las injusticias y su mirada propia que puede gustar o no, sin embargo las enfrenta sin ningún tipo de temor.

El medio digital español Bluper conversó con la artista que viene de salir de invitada en El Hormiguero y que además presentó muy recientemente la serie El Fin del amor en el Festival De San Sebastián, donde ha lucido diferentes vestuarios.

Fuente: @lalioficial

Lali luciendo un vestido negro de Verónica de La Canal mientras que se saca fotos con sus fans.

Festival de Venecia 2022.



La artista conversó sobre su nuevo rol de 'Colaborada' en el talk show más visto de España, la promoción de su Disciplina Tour por España, la tercera temporada de Sky Rojo que sale este año y la opinión sobre su visto respecto del Festival De La Canción de Eurovision.

En una parte de la entrevista le consultan si vio las perfomance de los artistas: Mahmood y Blanco, a lo que automáticamente ella suma a Chanel Terrero, (una joven cantante que ha estrenado su canción 'Slomo' en dicho).

Al momento de consultarle por el parecido que el público ve entre ella y Chanel respondió: "Me halaga, me parece una diosa. Creo que la comparativa entre nosotras viene porque las dos bailamos, nuestros shows son muy bailados, es un show hipercoreografico desde que empieza hasta que termina y no todos pueden hacer eso", comenzó diciendo en la entrevista.

Además se refirió al hate que recibió la artista de Eurovisión: "Cuándo leí las críticas a Chanel decía '¡Pero por favor maleducado, vayan ustedes a ponerse un body, a bailar así, a cantar así al mismo tiempo!

A su vez agregó que se siente muy cercana con la performance que brinda: "Yo se lo que es bailar y cantar al mismo tiempo, con ese nivel de energía. Me encanta que le vaya bien y como le fue en el transcurso de Eurovision, siento que se merece lo que le pasó y más

Una admiración que venía con fichada previa

El comentario de Lali Espósito en la presentación del show de Chanel:

"Te amo", se limitó a decir Lali Espósito en su cuenta de Twitter el 15 de mayo cuándo Chanel estaba aterrizando en España y siendo reconocida por su tercer puesto en el concurso.

Pero tiempo después sucedieron cosas y es que Lali pudo conocer a Chanel y no dudó en halagarla por medio de la Revista Flipar a dónde también ha confesado sus ganas de colaborar con ella prontamente: VI su presentación y dije 'Perdón? Esta diosa que se baila todo, esos trajes... la vi muy alineada con lo que yo hago y dije wow, hacer algo con ella seria divertido.

La última presentación de Chanel Terrero en Santa Cruz, Tenerife:

¿Se vendrá en breve este nuevo dúo?