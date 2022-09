Tristeza absoluta: Jane Fonda anunció que tiene cáncer

Jane Fonda, la artista neoyorkina de 84 años de extensa trayectoria tanto en televisión como en cine, sorprendió a todos sus seguidores al publicar un extenso texto en el que se abre y cuenta publicamente que padece de cáncer.

Sus palabras textuales en el comienzo: "Asi que mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfomo no Hodkin y he comenzado tratamientos de quimioterapia. Este es un cancer muy tratable. El 80% de la gente sobrevive, asi que me siento muy afortunada. Tambien tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos", se refirió desde el optimismo.

Jane y su reflexión acerca de la contaminación ambiental que afecta a la salud de las personas: "Tambien tenemos que hablar mucho más, no solo de curar, si no de causas para poder eliminarlas. Por ejemplo la gente necesita saber que los combustibles fósiles causan cáncer. Tambien los pesticidas, muchos de los cuales son basados en combustibles fósiles como el mío", aclaró.

Sus episodios que vienen de hace tiempo atrás: "Estoy haciendo quimioterapia desde hace 6 meses y estoy manejando los tratamientos bastante bien y creeme, no dejaré que nada de esto interfiera en mi activismo climático. El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me detiene. Esto hace que a mi edad aprenda la importancia de adaptarme a nuevas realidades.

Y siguiendo en su linea de activisimo sumó que nada hará que ella deje de tomar conciencia frente a problemas en el ecosistema: "Estamos viviendo el momento más consecuente en la historia de la humanidad, porque lo que hacemos determinará que tipo de futuro habrá y no voy a permitir que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda, usando cada herramienta en mi caja de herramienta que incluye seguir construyendo esta comunidad de viernes de simulacro de incendios y encontrar nuevas maneras de usar nuestra fuerza colectiva para marcar el cambio", concluyó.

En sus últimos posteos se la puede ver comprometida con diferentes causas sociales como su unión con Green Peace Estados Unidos.

En el reposteo de la organización climática decía: "El tiempo se acaba para que los lideres mundiales finalicen un fuerte tratado oceánico global. Las apuestas no podrían ser mayores que #ProtectTheOceans. Miles de millones de personas dependen de océanos sanos para sus vidas y sustento. Shaama, Ngozi, Judith y Khaireeyah son de comunidades costeras que estan siendo afectadas por la crisis del oceano. Es por eso que trajimos estas poderosas historias y voces de Frontline de activistas reconocidos a nivel mundial, como @thisisbwright y @janefonda, a la ciudad de Nueva York durante las negociaciones de la ONU para exigir la atención de los líderes. Mira y toma medidas en nuestra biografía para exigir al campeon de Administración de Biden un tratado que ayude a proteger al menos el 30% de los oceanos del mundo para 2030.

Además de ello, Jane Fonda recientemente estrenó su capsula deportiva para la H&M