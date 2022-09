La receta de Adamari López para hacer un pollo grillado fácil y rico

A los 51 años, Adamari López está espléndida y se siente espléndida. La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, famosa por participar en varias telenovelas como Amigas y rivales, es una referente para muchas mujeres. Aquí te compartimos una de sus recetas favoritas para hacer un pollo grillado, fácil y rico.

Además de su gran simpatía, Adamari tiene un plus y es que puede ser como cualquiera de nosotras. Tiene una hija de siete años, Alaia, a quien adora, y muchísimo trabajo. Pero no por eso deja de dedicar tiempo para ella. La actriz y conductora lleva una vida saludable, realiza una rutina diaria de ejercicios y tiene un cuidado plan de comidas.

La conductora, orgullosa con su platillo.

“Empecé el reto y a hacer ejercicio, pero hacía cosas que no me permitían llegar a mi meta. Yo seguía tomando refresco. Y no lograba lo que deseaba, hasta que me puse firme. Empecé a bajar porciones de comida y a dejar por completo el refresco que eso me costó mucho”, confesó la actriz en una entrevista.

Con esta receta del pollo grillado, inspirada en el clásico chicken parmesano, Adamari demuestra que la comida saludable no tiene por qué ser aburrida o insulsa. Tampoco es necesario que pases mucho tiempo en la cocina. En pocos minutos podrás preparar este delicioso pollo grillado, con una ensalada súper original y fresca. Aquí todos los detalles de la receta para que puedas prepararlo en casa.

Adamari comparte su receta de pollo grillado, que sale un poco de lo tradicional. Es saludable y muy rico.

Pollo grillado al parmesano

Ingredientes:

4 pechugas de pollo

Condimento italiano a gusto

2 tazas de tomatillos

Albahaca, vinagre, ajo y aceite, cantidad necesaria

2 cucharadas de queso parmesano rallado

2 trozos de sandía

1 porción de queso de cabra

La sandía combinada con queso de cabra puede resultar una excelente guarnición para acompañar carnes.

Preparación: