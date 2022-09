Aitana levantó su voz frente al bullying que recibió un niño

Aitana Ocaña Morales, es una de las artistas españolas más queridas. La ex participante de Operación Triunfo España 2017, ha hecho un gran recorrido como solista y en medio de su 11 razones tour se sumó a una conmovedora causa que involucra a un joven llamado Itzan que ha sufrido de Bullying por sus compañeros de grado.

Vemos muy seguido en redes sociales jóvenes que son maltratados constantemente en su época escolar o en otras etapas de sus vidas y sucede que hay historias que llegan tanto al corazón y de gran difusión que hasta mismo los artistas se solidarizan y hacen correr la voz de 'poner un freno a dicha situación'

Todo comenzó por medio de su hermano mayor, quién difundió un hecho puntual en el que Itzan recibió insultos por parte de sus compañeros de colegio el día de su cumpleaños.

Allí @marquito017 expresaba hace unos días atrás que desencadenó el mal momento: "Hoy mi hermano cumple 11 años, ayer emocionado fue a comprar una tarta para celebrarlo en su colegio. La grata sorpresa ha sido que sus compañeros en vez de cantarle el cumpleaños feliz lo que han hecho ha sido empezar a cantarle pero llamándole 'Gordo', 'Foca' y más malos nombres", comienza su relato.

Seguido de ello siguió describiendo el pésimo momento por el que tuvo que atravesar : "Mi hermano llorando y super triste ha cogido y se ha sentado solo en el patio después, cuándo momentos más tarde se aproxima otra vez el grupo de mal educados a hacerle lo mismo que le habían hecho antes pero sumando 'feliz cumpleaños gordo de m.... Llegó a casa y lo primero que hizo fue largarse a llorar y que no quería vivir mas. El lleva 4 años allí aguantando insultos, peleas, escupitajos y más", puso en su descargo su hermano y posterior un video adjuntando las pruebas de unos compañeros grabandolo mientras lo atacan.

Los famosos que se pronunciaron en motivo de darle fuerzas al menor

Sucede que ante esto mucha gente se solidarizó frente al angustiante momento que vivía Itzan y algunos de los artistas salieron a expresarle todo su amor y a apoyo.

La cuenta Es.decirdiario de Instagram que en su descripción de biografía pone que tiene otra manera de hacer periodismo ha subido varias historias de personalidades como:

- Ibai Llanos (Twitcher), quíen lo invitó a su estudio dónde stremea.

- Thibaut Courtois (futbolista del real madrid), le deseó un feliz cumpleaños a la distancia y le pidió que evitara los comentarios de otros.

- Joan Capdevila (futbolista de RCD Espanyol de Barcelona), quién le dijo que iba a superar todas las adversidades que se le presentaran.

- Antoine Griezmann (Futbolista del Atletico de Madrid), "Disfruta que la vida es bonita. Animo y aquí te espero para que disfrutemos de un partido en El Wanda".

- Aron Piper (actor español) "Vales mucho".

El video extenso hacia Itzan

Con el correr de 44 minutos la cuenta es.decirdiario sorprendió al pequeño regalandole un video de gente desconocida y hasta de artistas quienes se sumaron a la ola de dulces deseos como: "eres el mejor", "Disfruta de tu cumpleaños", "Felicidades guapo" , "Vales muchísimo", "La vida es larga y te mereces lo mejor", y tantos otros comentarios más.

El tierno regalo de Aitana

Otra de las que figuró en el saludo de Itzan fue la española quién no ha pasado desapercibida en su contundente y bonito mensaje: "Hola Izan, a mí sí me hace mucha ilusión felicitarte porque me encantaría conocerte en persona. Estás invitado al concierto mío que quieras y también tu hermano. Te mando un beso enorme", se la oye decir en el video que publicó por historias la cuenta reflexiva, es.decirdiario.