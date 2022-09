Padre orgulloso: William Levy compartió un emocionante momento con su hijo mayor

William Levy, el galán de "Café con aroma de mujer" tiene una gran relación con sus dos hijos. En esta oportunidad lo demostró en su cuenta de Instagram con unos videos que subió mediante sus historias. El día de ayer, el actor cubano compartió algunos videos que dan cuenta que está orgulloso de su hijo más grande, Christopher Alexander, que tiene 16 años.

William Levy abrazando a su hijo mayor. Imagen extraída de Instagram, cuenta: @christopherlevy

¿Cuál fue el motivo? Resulta que el joven es un fanático del deporte y además de estudiar, en su tiempo libre practica béisbol. Por esto, el día de ayer, William Levy fue a ver jugar a su pequeño y lo compartió con sus seguidores. Por motivos de trabajo, hace tiempo se encontraba viajando por el mundo de un punto al otro y por eso contó a sus fans que llevaba 4 meses sin ver a su "campeón" jugando en el campo.

Por otro lado, como todo un padre orgulloso, en uno de los videos que compartió de su Christopher expresó: "Por si preguntan... Si, fui yo quien le enseñó a flotar así". Asimismo, abajo aclaró JK, que es una contracción de la palabra "joke" que significa broma, en inglés. Por esto, con alegría y estima, felicitó a su hijo por las jugadas deportivas con las cuales brilló adentro de la cancha.

Christopher, todavía se encuentra en la secundaria, pero uno de sus mayores sueños es ser un jugador de béisbol universitario. Por esto, se encuentra asistiendo a eventos "Best in the US Showcase", que se realizan para conseguir oportunidades y recursos de reclutamiento para poder jugar al béisbol en la Universidad. Estas jornadas se llevan a cabo en los mejores predios deportivos de primera clase, a los cuales asisten entrenadores que evalúan y reclutan a los atletas, para jugar en diferentes equipos.

Desde su lugar de padre, William, quiere que su pequeño cumpla todas las metas que se propone en la vida, por lo que le brinda todo el apoyo y la contención necesaria. Por esto, cada vez que puede y su agenda se lo permite, asiste a sus juegos y es uno de los fanáticos que lo alienta desde las gradas. Además, constantemente le demuestra todo su cariño y su amor a través de las redes sociales, por lo que es evidente que padre e hijo tienen una sólida relación.