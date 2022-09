Quién es la actriz que no soporta a Victoria Ruffo

Victoria Ruffo no es conocida por mantener malas relaciones con sus colegas. Sin embargo, hay una actriz con la que las diferencias serían recíprocas y se trata de Ariadne Díaz, su compañera de La Malquerida.

Resulta difícil precisar cuáles fueron los hechos que desencadenaron la mala relación que existiría entre Victoria Ruffo y Ariadne Díaz. De hecho, ninguna de las protagonistas se ha manifestado abiertamente al respecto, lo que hace que la supuesta rivalidad entre ambas actrices se inscriba más bien en el terreno de las especulaciones.

Lo cierto es que “la reina de las telenovelas” y Díaz se conocieron hacia el 2014, cuando coincidieron en La malquerida, una de las producciones que José Alberto “el Güero” Castro hizo para Televisa.

Allí ambas hicieron de madre e hija, y algunos indican que la relación que se puede ver en pantalla sería completamente distinta a la que se daba detrás de cámara.

Una de las versiones que circula dice que Ariadne habría tenido un comportamiento prepotente con Ruffo, dándole órdenes y diciéndole cómo tenía que interpretar sus escenas.

Otro de los rumores es bastante similar y consiste en que Díaz habría juzgado el talento actoral de Ruffo, quien cuenta con décadas de experiencia como actriz.

Victoria Ruffo siempre eludió los rumores de pelea con Ariadne Díaz

Victoria Ruffo y la reacción ante el comportamiento de Ariadne Díaz en La malquerida

Ante el cuestionamiento que le habría propinado la actriz mexicana de 36 años, la hermana de Gabriela Ruffo habría respondido haciendo lo mejor que sabe hacer: actuar y demostrar todo su talento.

Al mismo tiempo, la ex de Eugenio Derbez habría tomado una decisión de cara al futuro: la de no volver a trabajar junto a la artista que en la actualidad se luce en Vencer la ausencia.

Años más tarde, Ruffo confesó que no guarda un buen recuerdo de lo que fue su paso por La malquerida. No obstante, entre los motivos que mencionó para justificar su respuesta no se encuentra el de su supuesta mala relación con Ariadne Díaz

