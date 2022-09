De lo que se perdieron: así fue el día que Luis Miguel fue rechazado por un programa infantil

Luis Miguel es uno de los grandes referentes de la música en español de todos los tiempos. A sus 52 años, el artista es reconocido por tener una extensa trayectoria en la industria de la música, a la que ingresó siendo tan solo un niño. En más de 30 años de trayectoria, el cantante se ha ganado el respeto de los grandes, así como de sus fanáticos, por poner su increíble voz en hits como “Ahora te puedes marchar”, “La incondicional”, “Culpable o no”, entre tantos otros.

A pesar de ser uno de los mejores en el ámbito musical, Luis Miguel Gallego Basteri no demostró tener el mismo talento para otras artes, como el de la actuación. Si bien fue invitado a participar en diferentes telenovelas mexicanas, para muchos el artista no era muy bueno actuando, razón por la que fue rechazado de diferentes proyectos televisivos cuando todavía era un niño.

Luis Miguel se hizo famoso siendo un niño. FOTO: Archivo

Antes de saltar a la fama, Luis Miguel fue al casting de un programa de talentos infantiles llamado “Chiquilladas”. Este show estuvo al aire de la televisión mexicana entre los años 1982 y 1982. De allí, salieron grandes personalidades del espectáculo como el emblemático actor Carlos Espejel, quien recordó el paso del Sol de México por allí.

Recientemente, Carlos fue invitado al programa Exa FM conducido por Tania Rincón, Fran Hevia y Fer Gay. En esa ocasión, los conductores le dijeron: "Menciona tres famosos que hicieron casting en “Chiquilladas”, pero que se la pellizcaron”. De inmediato, el actor respondió: “Pasaron muchos, hubo una época en que hacíamos muchos castings para nuevos niños, para renovar”.

Y, en un momento reveló que el mismísimo Luis Miguel no quedó seleccionado: "Se había ido Syntek, se había ido Lucero y había que renovar, y Luis Miguel pasó por ahí. Estábamos en Chapultepec, estábamos en el estudio...y ahí cantó, con luces y como que lo grabaron y todo. El Pollo, que era nuestro director, siempre estaba buscando niños, porque niñas iban muchas, entonces cuando iba un niño era de: ‘Pónganle atención, es un niño'".

"Le pusieron atención, cantó y El Pollo al final le preguntó al papá o a alguien que estaba ahí, no me acuerdo: ‘¿También actúa, hace parodias, imitaciones, le gusta eso?, pero la persona que acompaña a Luis Miguel dijo que no y fue rechazado", señaló Carlos sobre el rechazo de Luis Miguel en Chiquilladas.