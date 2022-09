Anticipo de primavera: disfruta de un delicioso helado casero

Los helados son los predilectos para muchas personas y no existe realmente una estación para disfrutar de un delicioso helado. Sin embargo, los primeros calores que anticipan la primavera nos impulsan a disfrutar de este delicioso postre. Aprende a preparar un fácil helado casero con este ingrediente delicioso con la receta del día de hoy.

Preparar un helado casero no es ningún desafío y no necesitas ninguna maquinaria especial. Además lo que puedes hacer con este platillo es agregarle tu toque personal incluyendo ingredientes deliciosos como merengues, frutos secos o pedazos de chocolate. No pierdas más tiempo y disfruta una receta súper fácil de preparar.

Helado

Ph: Archivo

Ingredientes:

360 cc de nata líquida

600 gr de dulce de leche

150 gr de merenguitos

1 paquete de chocolate cobertura

Helado

Ph: Archivo

Procedimiento:

Mezclar la nata con 400 grs del dulce de leche hasta que se haga una mezcla homogénea. Agrega los 150 grs de merenguitos sin revolver demasiado para que no se rompan. Mientras tanto, cubre un molde de budín con papel madera.

Pon una capa con la mitad de la mezcla. Luego, agrega una capa del dulce de leche que te sobró. Finalmente haz la capa final con el resto de la mezcla. Clava palitos de madera dividiendo en porciones y lleva al congelador.

Mientras tanto, derrite el chocolate a baño maría y cuando esté listo viértelo sobre el helado. Vuelve a congelar hasta que esté firme.