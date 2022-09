Qué es la resiliencia y cómo entrenar la motivación: dos claves de los deportistas top mexicanos

La motivación es la fuerza a la hora de emprender el camino de una vida más saludable y un plan disciplinado para mantenernos en forma. Y la resiliencia es la resistencia, clave para sobrellevar la adversidad y sobreponernos al sacrificio, los dolores y el cansancio.

Cualquier parecido con la realidad de un aficionado al fitness no es pura casualidad ya que motivación y resiliencia son dos palabras de referencia de los deportistas top mexicanos. Y aplica en un plan de entrenamiento con objetivos claros y desarrollo disciplinado.

“En los momentos buenos, no me siento el mejor del mundo. Y en los malos momentos, no siento que soy el peor”, expresó en alguna ocasión Chicharito Hernández, uno de los futbolistas top de la historia de México que en varias ocasiones expresó el esfuerzo de ser un deportista de elite.

“Los miedosos no van a la guerra, esos se quedan para entregar medallas. Yo prefiero ir a la guerra y morir luchando”, es una de las frases de cabecera del jugador que actualmente milita en LA Galaxy. Y hablando de motivación expresó: “Siempre va a ver competencia aunque tengas o sientas que tienes tu lugar asegurado, siempre tienes que estar al 100 por ciento y compitiendo”.

Tan importante como entrenar el cuerpo es entrenar la mente para activar nuestras intenciones y superarnos. Los deportistas profesionales coinciden en señalar la motivación -por qué hacemos lo que hacemos- como la clave para obtener resultados positivos en la actividad que desarrollemos.

A través de la motivación -la inspiración de quienes se dedican a poner el cuerpo en forma- el deportista se compromete a rendir al cien por ciento, creer en uno mismo y superar los límites. Y si en el camino del esfuerzo, surge el dolor y le cansancio, es el turno de la resiliencia. “Nunca pensé en abandonar la prueba. No vale abandonar, y menos si tu mamá está presente”, expresó durante los Juegos de Beijing, China, el atleta olímpico mexicano Jesús Sánchez. Y con esa frase el marchista dio cátedra de motivación y resiliencia.

“Todos los días se necesita fuerza mental, poder físico y concentración total para cumplir tus sueños”, declaró Canelo Álvarez, el boxeador mexicano Nº1 del momento, que también acuñó otra frase 100 % motivadora: “Estoy enfocado en ser el mejor”.

Otro deportista mexicano top de la actualidad identificado con el concepto de resiliencia es Sergio “Checo” Pérez. El piloto de Fórmula 1 suele rematar sus mensajes en las redes sociales usando el hashtag #NeverGiveUp (Nunca te rindas), la frase que lo motivó a convertirse en el primer mexicano en ganar una carrera de Fórmula 1 en los últimos 50 años.