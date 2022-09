Así luce hoy Angelique Boyer una ex 'Rebelde'

Angelique Boyer, es actriz y modelo de origen francesa y que posteriormente adquirió su nacionalidad mexicana. Su primer trabajo en televisión fue al hacer Corazones Valientes, en el personaje de Anette aunque su mayor rango de audiencia la cosechó luego del boom de Rebelde México, la serie comprada y que produjo en Argentina, Cris Morena.

En ese entonces interpretó a Vicco, una de las mejores amigas de Mia Colucci (la millonaria empresaria que interpretó Anahí), allí se puso en la piel de una joven becada, humilde y sencilla a ser una de las más iconicas.

Su personaje tuvo un acercamiento con el de Diego Boneta (Rocco en la serie), puesto que han sido novios. Además de que se los vincularon sentimentalmente por fuera de la ficción.

Fuente: Imagen / Televisa

En aquella época empezaron a salir pero duró pocos meses

Se conocieron más a fondo al finalizar el proyecto de la serie infanto juvenil pero fueron tan sólo unos meses, ya que después siguieron adelante con otras propuestas laborales que hicieron que la pareja se alejara por completo.

Otro de sus grandes desafíos fue que estuvo en Mujeres asesinas 2, versión México en el que interpretaba a una chica que escapaba de sus padres y vive un oscuro presente al lado de un camionero que la obliga a prostituirse y luego de escapar cobra venganza por todo el daño que le ha hecho y lo acuchilla por la espalda y el estómago convirtiéndose en una 'mujer asesina'.

Angelique también ha tenido papeles secundarios en las telenovelas: Muchachitas como tú, Alma de Hierro y Corazón Salvaje.

Después de tanta espera logró sus papeles protagonicos

Teresa, la novela en la que compartía cartel con Sebastián Rulli. Allí contaba la historia de una joven que buscaba salir de la pobreza y busca embellecerse como plan para entrar y pertenecer a un rango de status más alto y luego conoce a un profesor del que siente mucho atracción, Arturo de la Barrera (Personificado por Sebastián Rulli)

Luego de ello fue parte de tres ficciones más Abismo de pasión, Lo que la vida me robó (en la que se reencontró con su compañero en aquel entonces y hoy novio, Sebastian Rulli) y Tres veces Ana.

Angelique y Sebastián oficializaron su noviazgo en el 2014 y parece que su amor está cada vez más latente

"La magia está en tu sonrisa, en el brillo de tus ojos @sebastianrulli cuando me miras. Sin compartir demasiado de lo vivido anoche (disfrutando el momento al máximo), me llegan estas imágenes y no puedo dejar de subirlas. Gracias a todo el equipo que nos llenó de amor", publicó en la descripción de su posteo @angeliqueboyer en la que le mostraba a sus seguidores una secuencia de fotografías en la que estaba celebrando sus vacaciones en Riviera Maya, México con el actor.

Su costado como empresaria

Angelique además de ser actriz acaba de lanzar su marca de bikinis, Éterea 69 según como lo describe en la cuenta "Creada por y para mujeres libres y amadas por su divinidad interior y exterior".