Zac Efron se cansó y le hizo frente a las críticas

En los últimos meses estuvo resonando la cuestión del cambio facial en Zac Efron, el actor y ex estrella de Disney que hoy en día se embarca en nuevos y grandes desafíos ha estado en el foco de la cuestión al hacer su aparición pública en la alfombra roja d Festival de Toronto dónde ha presentado su última película, 'The greatest Beer Run Ever' de Peter Farrelly.

Reaparición de Zac Efron

(Festival de Toronto 2022)

El actor se acercó en la alfombra roja para darle una nota al medio de comunicación CNN, más precisamente al programa Entertainment Tonight y respondió acerca de las críticas sobre su cambio de cara: "Me pareció gracioso. Es una mier.. casi me muero pero todo bien. De igual manera nunca leo Internet, así que no me importa", dando por sabido que no le frenan los comentarios que puedan hacerle.

Pero todo se trató de una mala caída: "Me rompí la mandíbula y tuvieron que ponerme un alambre después de que me resbale y caí a un charco de agua cerca de mi casa", contaba.

Zac Efron luciendo su rostro en el Festival De Cine de Toronto

El día que Zac fue meme en las redes y comparado con otros personajes...

En aquel momento una catarata de comparaciones cayeron sobre el actor de 35 años, ante el desconocimiento muchos se empezaron a reír creyendo que se trataba de una transformación facial y ya.

El nuevo desafío de Zac

El artista se encuentra haciendo de The Greatest Beer Run Ever una película en la que se pone en la piel de John 'Chickie' Donohue un militar que deja Nueva York para localizar a sus amigos del ejército en Vietnam y pasar tiempo con ellos.

El estreno será de momento únicamente a partir del 30 de diciembre en los cines de Estados Unidos y luego se podrá ver pagando la plataforma de Streaming Apple TV.