¿Qué es de la vida de la cantante Jennifer Rush?

Aunque la cantante y compositora estadounidense, Jennifer Rush, ha nacido en Nueva York, el éxito lo obtuvo en Europa. Por ello es que prefirió grabar álbumes en Alemania, donde su voz obtuvo la mayor popularidad. Conoce qué ha sido de su vida en estos años.

Actualmente, Heidi Stern, más conocida popularmente como Jennifer Rush, tiene 61 años y reside en Alemania. El éxito le llegó en los años 80 con el más famoso de sus temas "The Power Of Love", creado en 1984. Incluso, con él entró en el Libro Guinness de los Récords.

A lo largo de toda una carrera de éxitos, Rush tuvo el honor de cantar junto a Plácido Domingo y José Carreras, ente otros. También ha escrito canciones para los vocalistas más famosos del mundo y ha colaborado con los productores más influyentes dentro del espectáculo.

Dentro de su familia estaba el cantante de ópera y profesor de canto, Maurice Stern. Era su padre y le encantaba ser creativo, por ello su hobby era la escultura. Jennifer se crio con sus padres separados y, al igual que sus hermanos, desde pequeña le encantaba la música.

Gracias a su increíble oído y talento, aprendió fácilmente a tocar el violín. Sin embargo, no siguió por el lado de los instrumentos, pero sí le interesó componer e interpretar. Tras varios logros, consiguió hacerse famosa en los 90. Con los años, fue viviendo cambios significativos en su vida personal.

La vida de Jennifer Rush alejada de los medios

En 1993 tuvo una hija llamada Ariel Stern Rush y por eso decidió irse a vivir a New York, para alejarse de los paparazzi. Desde allí, prefirió no exponerse tanto y eligió la oportunidad de criarla en un ambiente relajado, solo componiendo nuevos éxitos.

Así es la vida hoy de Jennifer Rush a los 61 años.

Siguió grabando y hasta participó en un programa de televisión y, aunque nunca se detuvo en su carrera hasta el día de hoy, ya no se la ve en los escenarios. El año pasado cumplió 60 años y solo festejó con sus seres queridos.

La última información que se dio a conocer respecto a su vida profesional, es que en 2010 firmó un contrato con la discográfica Sony Music para publicar su nuevo álbum "Now Is the Hour", en el que incluyó 15 nuevos temas creados por diferentes compositores como Jörgen Elofsson, Natasha Bedingfield y Sharon Vaughn.

¿Tú cómo la recuerdas a Jennifer Rush?