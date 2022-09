La indiscutible química entre George Clooney y Julia Roberts

El día de hoy, se estrena en todos los cines del país "Ticket to Paradise", traducida al español como "Pasaje al paraíso". Esta es una película que ha generado grandes expectativas entre el público debido a sus brillantes protagonistas, George Clooney y Julia Roberts.

Julia Roberts y George Clooney. Imagen extraída de Infobae.

Los actores han trabajado juntos en una extensa lista de películas, por lo que verlos juntos en la pantalla grande, una vez más, emociona a sus fanáticos. En 2001 ambos participaron en "Ocean's Eleven", también conocida como La gran estafa, y esa fue la primera vez que fueron compañeros de rodaje. Tiempo después, hicieron dos secuelas de esta misma cinta y sumaron grandes experiencias en la industria del cine. Asimismo, realizaron "Confesiones de una mente peligrosa" y en 2016, hicieron "Money Monster".

Gracias a esta extensa lista, se puede apreciar que dos estos pesos pesados del cine, comparten una gran química en la pantalla. Asimismo, ambos tienen grandes recuerdos que guardan para toda la vida. Es por esta razón que este nuevo lanzamiento resulta bastante prometedor. Por su parte, los actores interpretan a una dupla de padres divorciados que viajan a Bali, para impedir que su hija se case con un lugareño. Así que, ofrecen una trama divertida para disfrutar entre las bromas, la confianza y las peleas.

Confesiones de la actriz sobre su amigo

Recientemente, Julia Roberts comentó al New York Times, que cuando estaban filmando "Tickets to Paradise" comenzó la pandemia de COVID-19. El mundo se paralizó y la producción se encontraba grabando en Australia, así que no les quedó otra que quedarse allí. A medida que fueron incrementando las medidas de seguridad, cancelaron los vuelos, por lo que la actriz no pudo volver a casa con sus hijos y su esposo.

George Clooney y Julia Roberts. Imagen extraída de Infobae.

George afortunadamente había llevado a toda su familia, así que ayudó en los momentos más difíciles a Julia. De hecho, ella expresó que fue un gran sostén durante aquel periodo y junto con sus hijos y esposa la apoyaron para que no se sintiera sola y aislada. Por esta razón, su vínculo y su amistad se consolidó aun más, por lo que ahora se consideran familia. "Los Clooney me salvaron de la completa soledad y desesperación", expresó la actriz al medio estadounidense.