Demandan a Danny Ocean por "Me rehúso" el mayor éxito de su carrera

Daniel Alejandro Morales, conocido con el nombre artístico de Danny Ocean, es un cantante venezolano que hace algunos años comenzó a escalar en la fama. El artista de 30 años, logró posicionarse en las listas de música de todo el mundo gracias a su hit "Me rehúso". Desde aquel momento, su carrera musical logró un gran despegue y por eso colecciona una gran lista de canciones y premios por su gran talento.

Danny Ocean. Imagen extraída de Wikipedia.

Por esta razón juntó millones de reproducciones en Spotify, la plataforma de streaming y comenzó a posicionarse como uno de los artistas más escuchados del género urbano. A pesar de la buena racha, recientemente aparecieron algunos problemas en la vida del cantante, porque resulta que lo demandaron por "Me rehúso" y por el éxito de su carrera. Tal como parece, el tema que lo llevó al apogeo ahora le causa grandes dolores de cabeza.

¿Cómo surgió el tema? Todo comenzó cuando el cantante, se mudó a Miami, para escaparse de los problemas económicos y sociales de su país, pero su pareja del momento, no podía acompañarlo debido a que se encontraba en la universidad. Por esto, en el día de San Valentín, inspirado en su novia, decidió escribir la canción. En 2016, Danny Ocean, lanzó el tema de manera independiente, pero un año más tarde firmó contrato con Atlantic Records, un sello discográfico británico, y entonces relanzó el sencillo. A partir de aquél momento, se convirtió en un verdadero hit mundial.

La demanda

Recientemente, Juan Pablo Galavis, el ex socio comercial de Danny Ocean, realizó una demanda millonaria en contra del cantante por haberle dado la espalda cuando él lo ayudó a convertirse en estrella internacional. Según las declaraciones Galavis, él impulsó la carrera del cantante cuando ayudó a cambiar la marca de Daniel O.C.T a Danny Ocean. A su vez, el ex socio participó en el relanzamiento de "Me rehúso" y lo ayudó a obtener acuerdos discográficos y editoriales por cifras millonarias.

Portada de "Me rehúso", de Danny Ocean.

A lo largo del tiempo, la canción logró alcanzar más de 1.700 millones de vistas en YouTube y hace un tiempo, fue incorporada a la lista de Billboard de las 100 mejores canción de reggaetón en todos los tiempos. Por esta razón, James G Sammataro, el abogado de Galavis que ha representado a figuras como Karol G, Paulo Londra y Pitbull, presentó una denuncia frente a un tribunal de Florida. Por lo pronto, no se conocen más detalles sobre el tema y por esto, se espera saber cuáles serán los próximos pasos en el proceso legal.