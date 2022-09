"La Sirenita" recibe una ola de comentarios racistas por el color de piel de la protagonista

Hace algunos días, el 9 de septiembre, Walt Disney Studios, estrenó el primer trailer de la película "La Sirenita", que se estrenará el año que viene, el 26 de mayo. El clip dura poco más de un minuto, pero logró causar gran revuelo en todas las redes sociales por la cantidad de comentarios negativos. Por eso, se ha posicionado en el foco de las discusiones virales y por supuesto los usuarios avanzaron hasta el punto de hacer memes.

En el pequeño video se puede observar unas imponentes tomas del océano, la vida bajo del mar y al final aparece Ariel, la flamante Sirena protagonista. Sin embargo, este adelanto causó bastante conmoción e impacto porque la joven que interpreta a La Sirenita es Halle Bailey, una actriz y cantante afroamericana. Por esta razón millones de personas apuntaron contra Disney, contra la inclusión y contra el color de piel de la actriz.

De hecho, hasta el momento el trailer oficial ha superado los 14 millones de vistas, pero lo que llama la atención es el contraste que hay en la cantidad de likes del video. Mientras que más de 1.5 millones de personas le dieron al botón de "dislike", o no me gusta, solo 633 mil usuarios le pusieron me gusta. Algunos de los comentarios de los usuarios de YouTube fueron: "Es ridículo. Me encantaba la belleza de la sirenita cuando era niña, pero nunca imaginé que su personaje real fuera así", "La sirenita está haciendo que la inclusión se salga de control", "Arruinaron mi infancia, esa no es Ariel".

Nueva adaptación de "La Sirenita"

El film es una adaptación de la película que se estrenó en 1989, inspirada en el cuento escrito por Hans Christian Andersen. Como todos sabemos tuvo tanto éxito que al día de hoy sigue siendo un clásico para los mas pequeños. Sin embargo, esta nueva cinta enfureció a millones de personas que dejaron expuesto el racismo con el que piensan.

La contraparte

Una cuenta de Instagram que se encarga de compartir contenido relacionado a Disney, cuyo usuario es @disneygeeksmx también opinó al respecto, pero no concordó con las críticas de los haters hacia esta nueva interpretación de la película. Desde el perfil expresaron el apoyo hacia la sirenita.

"La única inclusión forzada es creer que todos los personajes deben ser blancos y hegemónicos". Asimismo se explicó que esta adaptación posee un elenco bastante diverso y está hecho para que las nuevas generaciones de niños aprendan que existe la diversidad y que no todos los protagonistas deberían ser blancos. Por otro lado, en otras páginas hacieron referencia a la importancia de que los niños negros también puedan sentirse representados por un personaje de Disney.