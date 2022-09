Este fue el polémico comentario de Britney Spears hacia Christina Aguilera

Britney Spears vive siendo protagonista de sus propias palabras, jamás se calla si se siente incómoda ni tampoco para expresar una opinión que puede caer tanto bien o mal en el otro y aquí apareció nuevamente en sus redes sociales para pronunciarse una vez más.

En este nuevo capítulo de la estrella pop se vio que publicó un posteo bastante polémico en referencia a las bailarinas de Christina Aguilera y que hasta sus fanáticos le pidieron que por favor borrara porque no era una buena manera de dejarla parada frente a sus palabras.

"Desearía haber elegido a las niñeras de mis hijos. Mis bailarinas. Quiero decir... si tuviera a las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña. Quiero decir, ¿Por qué no hablar de ello?. No crees que mi confianza habría sido un poco mejor si pudiera elegir donde, vivía, comía, con quien hablaba por teléfono, salí y quién estaba en el escenario conmigo. A veces es difícil, ahora veo cuánto de mi femineidad fue despojada en ese momento y cada persona que se sentó y no dijo nada. De todos modos, estaré aquí hablando de cosas de las que la gente nunca habló", opinó sin filtro Britney desde cuenta de Instagram.

El posteo trajo numerosos comentarios de críticas para Britney en la que la acusaban de ser gordofobica.

Frente a esto Christina Aguilera tomó la drástica decisión de dejar de seguir en Instagram a su colega.

Foto: Imagen / captura

Britney desmintió que fuera para las dancers y apuntó contra su familia

Luego de la ola de críticas que despertó Britney por su posteo que algunos tampoco terminaban de entender por dónde iba. La estrella pop se pronunció pidiendo disculpas si se malinterpretó su mensaje.

"De ninguna manera estaba criticando el hermoso cuerpo de Christina Aguilera, es lo que es. Volé a ver su show una vez y lo principal que noté fue la diferencia de nuestra gente en el escenario. De ninguna manera mencioné a Christina, mirá mi publicación. Me inspiró su espectáculo y ella es una hermosa mujer de poder. Gracias @xtina por inspirarme. Para ser honesto no estoy tratando de criticar a nadie. Lo que publiqué es una proyección de las inseguridades con las que lidiar todo el tiempo como resultado de cómo mis padres y los medios me han tratado. Nunca avergonzaria intencionalmente a nadie porque se lo que se siente. Lucho con esto por lo que siento acerca de mi misma, no porque odie como se ve la gente. Siento que mi familia sabía que yo era insegura y la gente estaba tratando de alimentar intencionalmente esta inseguridad al no dejarme elegir entre las personas que estaban en el escenario conmigo", expresó Britney haciendo referencia a sus propias inseguridades y no a las ajenas.