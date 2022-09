Si bien Mónica Ayos es dueña de una gran belleza que sus fanáticos admiran, lo que muchos no saben es que se operó su nariz tres veces. ¿Por qué lo hizo? "Me empezó a crecer a los 29 o 30. Un día me levanté y tenía un naso que casi le saco un ojo a Diego. ¿Sabés qué me pasó? Trabajé mucho con mi amigota que la amo, Natalia Oreiro y ella tiene un enchufe, ¡una nariz perfecta! Y yo tenía todas las escenas con ella y creo que ahí dije: 'Tengo la nariz muy grande'", contó en diálogo con Nico Peralta.

Y continuó: "Después hice una peli, me vi en la pantalla grande con Nico Cabré, que tiene la nariz perfecta del año, y vi que casi le saqué un ojo. Dije: 'No, esto lo voy a arreglar' porque me acomplejaba".

Finalmente, sumó: "Pedí por favor que no me toque la punta, que solo me arregle el hueso. Un hueso que tenía roto de épocas mías no memorables, de aquella época de la violencia de género. Me arreglaron el hueso y la punta me dejaron la mía".

Hoy, en Instagram es una de las figuras argentinas que más activa se muestra en la red y que más revuelo ocasiona cuando comparte nuevo contenido. En su última publicación, Ayos subió tres fotografías desde Miami que se llevaron todas las miradas.

Las tres fotos de Mónica Ayos desde Miami que se llevaron todas las miradas

Junto a las imágenes de su salida nocturna, la mujer de Diego Olivera reconoció: "Probé una Margarita de frutilla tan deli, que me la bajé sin darme cuenta (antes que los tacos), casi salgo cantando cielito lindo en inglés. Mi organismo se desacostumbró al alcohol".

Noticias Relacionadas Mónica Ayos modeló un precioso jumpsuit desde el gimnasio y la llenaron de elogios