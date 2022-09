Las celebrities que más llamaron la atención en La Semana De La Moda

Todos los años del 9 al 14 de septiembre la ciudad de Nueva York se viste de glamour para celebrar el 'New York Fashion Week' en el que los diseñadores de las más altas esferas presentan sus colecciones Primavera/verano 2023. Esta vez se llevó a cabo en el Hammerstein Ballroom en Manhattan Ballroom.

Grandes celebridades se encuentran allí sea desfilando sobre la pasarela o de invitadas y aquí te compartimos quienes estuvieron allí presentes y sus respectivos looks que han dejado enloquecidos a todos.

La cantante mexicana, Danna Paola se encuentra enfocada al 100% y disfrutando de su etapa como solista. La artista viene de sacar su canción 'Extasis' que navega en un estilo más vinculado al electropop y en el que reafirma que 'La música es droga' y en las últimas horas se la vio en el festival dado que fue nombrada como la nueva embajadora de Fendi, la marca venida de Europa y de la que son dueños Adele y Edorado Fendi. De esta forma la ex Élite se convierte en la primera mujer mexicana en tener el nombramiento oficial para una marca de indumentaria tan importante

Otra de las que se encontró allí presentes era Sarah Jessica Parker, la artista multifacetica estadounidense también coincidió en el lugar pero no por obra de una casualidad si no porque presentó un modelo de cartera baguette (alargada) clásica para Fendi y así es cómo dejaba espiar en el carrousel de fotos en su Instagram oficial de 8.4 millones de seguidores.

"Finalmente salí de la casa y aterricé en @fendi el país de las maravillas. Nuestra colaboración de alto secreto #SarahJessicaParkerxFendi en el iconico @fendi baguette fue revelada en la pasarela esta noche, y cuatro colores van a llegar brillantes y listos justo a tiempo para las fiestas. Esta víspera tengo que llevar la delicia de lavanda. Todo el show fue un banquete. Me prestaran alguno para la temporada 2 de TAG?, decía decía la descripción del posteo haciendo referencia a que los fanáticos de su cápsula tendrán que esperar hasta las fiestas para ver los próximos modelos que ya están en fábrica.

La particularidad elección de Sarah por Fendi

Sucede que la actriz hace 25 años que viene luciendo y eligiendo el modelo Baguette de Fendi que con el tiempo fue modificando y pasando a otras combinaciones de colores. No solo como ya parte de estilo de su propia vida si no porque su personaje de Carrie Bradshaw en Sex and the City también caminaba por la ciudad luciendo aquella marca.

Sarah Jessica Parker luciendo Fendi unos años atrás.

Acaparó las miradas de todos luciendo una de las joyerías más importantes a nivel internacional

Kim Kardashian tampoco se quiso quedar atrás y demostró que sigue siendo una femme fatale, la modelo mediatica también estuvo allí representando a Tiffany & Co

En el carrousel de las 5 fotos que subió de aquel día se la puede ver posando de diferentes maneras mientras que luce maya enteriza metalizada de color plateado y unas bucaneras altas gladiadoras, todo de la marca de indumentaria que más apoya en sus redes @indiana420bitch acompañado por dos joyas de extrema sutileza, un anillo de diamantes con la figura geométrica de un cuadrado y una pulsera finita con abridor del lado de atrás.

Eso sí... no han sido sus únicas fotos del evento porque también ha desfilado un modelo de Fendi de bolso pequeño con brillantes a la vista y claro que ha levantado más de un suspiro llevando toda su sensualidad hacia allí.