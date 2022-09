Entérate el motivo por el que Laura Pausini se negó a cantar en italiano

Laura Pausini ha sido invitada al programa, El Hormiguero que conduce Pablo Motos en motivo de promocionar la entrante cuarta temporada de La Voz España 2022.

Allí también estuvieron presentes sus demás compañeros que junto a ella integrarán el jurado del reality que se transmitirá por Antena 3 y ellos son: Luis Fonsi, Antonio Orozco y Pablo López.

En un mano a mano con el conductor Laura Pausini aprovechó su segundo paso por el estudio y estuvo hablando tanto de su presente laboral como personal y hasta juegos de por medio con el resto de sus compañeros pero claro está que hubo un momento puntual por el que se la vio algo enojado

Pablo Motos en una parte del talk show comenzó a cantar por lo alto la canción 'Bella Ciao' a lo que Pausini, aclaró que ella no iba a cantarla por una razon y es que para ella rondaba en lo político.

En el programa hubo un momento de juego en el que los muñecos de una de las secciones, Trancas y Barrancas le traía al jurado una palabra para que fuera el disparador de alguna canción que se les viniera a la mente.

El juego se llama "furgor" y allí los participantes se dividen en dos teniendo 10 minutos para adivinar que canción se les venía a la cabeza y sonaban letras de Alejandro Sanz, Palito Ortega, Pablo López, Juan Luis Guerra, Maná, Bonnie Tyler... hasta que Laura Pausini se puso a entonar una canción en italiano y automaticamente Pablo Motos pensó en 'Bella Ciao', la canción de protesta antifascista y que incomodó por demás a Pausini.

Trancas y Barrancas traen una nueva edición de ‘Fulgor’ #LaVozEH pic.twitter.com/R3qkcbFLbA — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 12, 2022

Más por el final del reto se la escucho decir fuerte y claro: "No, no, no, es una canción muy política y yo no quiero cantar canciones políticas menos esa",

A lo que Pablo para finalizar con el tema responde: "Pues no".

Las críticas que vinieron por el lado de las redes

Hubo mucho enojo luego de que Laura se negara a cantar 'Bella Ciao' y varias figuras públicas salieron a responderle.

Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo. https://t.co/n5yEtgV6Or — Adriana Lastra (@Adrilastra) September 13, 2022

"Negarse a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Pausini, y nada positivo", publicó en un Tweet la integrante del partido socialista obrero español, Adriana Lastra.

Quién también se ha sentido muy desolucionado es el periodista español Miguel Muñoz y así fue como expresó su fastidio en su cuenta de Twitter:

Laura Pausini se ha negado a cantar Bella Ciao en El Hormiguero porque es "una canción política". La buena noticia es que sabe qué significa la canción. La mala noticia es que ya sabemos entonces de qué lado está. — Miguel Muñoz (@miguelmunozort) September 13, 2022

"Laura Pausini se ha negado a cantar Bella Ciao en El Hormiguero porque es 'una canción política'. La buena noticia es qué significa la canción. La mala noticia es que ya sabemos entonces de qué lado está", haciendo referencia a que intuye que tiene una mirada política más opositora.

Frente a tanta repercusión y comentarios en Twitter Laura Pausini volvió a pronunciarse sobre lo ocurrido durante el programa de España citando a la cuenta de Minutos.es en la cual el título de la noticia decía: "Laura Pausini se niega a cantar 'Bella Ciao' en 'El Hormiguero': "Es una canción política".

No canto canciones politicas ni de derecha y ni de izquierda.

Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años.

Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda politica.

No se inventen lo que no soy. — Laura Pausini (@LauraPausini) September 13, 2022

A lo que ella respondió para todos los que la criticaban por su actitud: "No canto canciones políticas ni de derecha y ni de izquierda. Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años. Que el fascismo sea una verguenza absoluta me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use para propaganda política. No se inventen lo que no soy", respondió con contundencia la artista italiana en su cuenta de Twitter, @laurapausini.