Por qué Richard Gere ya casi no aparece en ninguna película

Desde hace décadas, la prioridad de Richard Gere cambió del todo. A pesar de haber sido un icono en el mundo de Hollywood, hace mucho tiempo que el actor no protagoniza ningún éxito en la gran pantalla. Te contamos por qué no se lo vio más en ninguna película.

El activismo político y, sobre todo, su implicación en el conflicto del Tíbet es una de las razones por las que el actor se alejó del mundo del espectáculo. En una oportunidad, se ofreció a declarar durante el juicio por su actuación en el bloqueo del barco Open Arms. Así como ocurrió otras veces, dio visibilidad internacional a los casos que le interesan.

Aunque, entre otras declaraciones, visitó al presidente mexicano López Obrador y hasta criticó a Donald Trump diciendo que “Es un idiota”, en su momento también tuvo palabras poco amables contra Bush y Reagan por sus políticas en Centroamérica.

Sin embargo, ninguna de todas esas problemáticas le ocupa tanto tiempo a Richard Gere como la del Tíbet. Desde que conoció los campos de refugiados en la zona, el actor trabaja para promover los derechos humanos y la democracia de dicha región.

Vale recordar que es uno de los budistas más famosos de Hollywood e incluso, es un íntimo amigo del Dalai Lama. Pocos lo saben, pero fue el primero en conocer y bendecir el primer embarazo de su esposa: “No lo podía mencionar sin antes habérselo dicho a Su Santidad Dalai Lama”.

Solidario: la decisión de no volver a hacer una película

El gran interrogante es por qué, a pesar de haber logrado grandes éxitos en la gran pantalla y de haber sido un galán sin precedentes, hace mucho tiempo que Richard Gere no aparece en ninguna película de Hollywood. Y por ello, hay dos motivos principalmente.

El más importante es que no lo necesita. A diferencia de otros actores de su generación, como Robert de Niro, Gere ha conseguido establecer una economía saneada.

Él mismo declaró a The Hollywood Reporter: “No estoy interesado en interpretar a un Jedi marchito en la película del año. Tuve el éxito suficiente en las últimas tres décadas como para permitirme ahora hacer películas más pequeñas”.

El segundo motivo está directamente relacionado con su activismo en favor del Tíbet y eso se remonta a los Oscar en 1993. Vale recordar que cuando se presentó para recibir el premio a la mejor dirección artística, en lugar de ofrecer un texto de 30 segundos, Gere aprovechó para dirigirse al líder chino Deng Xiaoping, y dijo:

“Qué horrenda, horrenda situación de derechos humanos hay en China” se lanzó sin pelos en la lengua delante de todos. Como si fuese poco, seguidamente pidió al dirigente que se llevará a sus tropas y sacara a los chinos del Tíbet: “para que la gente vuelva a vivir como personas libres e independientes”. Richard Gere le dijo adiós a Hollywood, por eso no se lo ve más en ninguna película

Por su parte, en ese momento, el director de la Academia, Gil Cates, se puso en cólera y se quejó: “Que alguien a quien invito a presentar un premio use ese tiempo para postular una creencia política personal, creo que no solo es indignante, es desagradable y deshonesto” a lo que también añadió: “¿A alguien le importan los comentarios de Richard Gere sobre China?”.

De esta manera, Richard Gere se vio obligado a dar un giro a su carrera. No obstante, no fue algo complicado porque el actor es un hombre acostumbrado a los retos desde sus inicios. Actualmente, ya teniendo 73 años, ha demostrado que se pudo reinventar y dejó claro que le interesa más que el foco se centre en su trabajo solidario y no en el galán que alguna vez fue.

